Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kasım Süleymani açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk canlı yayınında değerlendirmelerde bulunuyor.

“KARŞILIKSIZ BIRAKILMAZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM”

Erdoğan, ABD suikastı ile öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin kendini ispat eden isim olduğunu belirterek “Şu anda bir ülkenin bir devletin en üst kademesindeki bir komutanını tabii ki öldürmek herhalde karşılıksız bırakılmaz diye düşünüyorum” dedi.

ABD Başkanı Trump ile görüşmesinden 4-5 saat sonra olayın gerçekleştiğini belirten Erdoğan, Trump’a itidal çağrısında bulunduğunu söyledi.

SÜLEYMANİ’NİN ÖLDÜRÜLMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

* Öncelikle sadece Irak’ta meydana gelen olay değil, bölge şu an ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bir taraftan bizler Suriye’de belli sıkıntıları yaşıyoruz. Öbür tarafta Libya ile ilgili gelişmeler.

* Bütün bunlarla uğraşırken bu sorunun patlak vermesi düşündürücü. Bu olay nereye gider gibi birçok düşünceler var. Şunu tespit etmemiz lazım; ABD, İran arasındaki gerilim zaman zaman tırmanıyor.

* Bu konu ile olarak Batı ülkeleri ile yaptığımı gelişmeler var. Serin kanlı hareket edilmesi konusunda dileklerimizi iletiyoruz. ABD-İran gerginliğinin çözüme kavuşturulması maalesef bu zamana kadar mümkün olmadı. Irak üzerinden krizin tırmandığını gördük.

* Süleymani kendini ispat etmiş bir isimdi. Şu anda bir ülkenin bir devletin en üst kademesindeki bir komutanını tabii ki öldürmek herhalde karşılıksız bırakılmaz diye düşünüyorum. Bu bölgedeki gerginliği maalesef arttıran bir adım olmuştur. Bizler hep Suriye’de anlattık, konuştuk.

* Donald Trump’a itidal çağrısında bulunmuştum. Buna rağmen uçaklarımızı alamıyoruz. Uluslararası ilişkilerde, ticarette biz bunu nereye yerleştireceğiz. Görüşmelerimizde söylenen şey de; Biz Türkiye’yi seviyoruz. Her şey yoluna girecek.

* Astana sürecinde İran ve Rusya ile hareket ediyoruz. Bütün bunlarla beraber Irak ile ilişkilerimiz tarihi itibariyle ortaya koymamak mümkün değil.

* Türkiye olarak biz dış müdahalelere karşı durduk. Hemen arkadaşlarımı toparladım ve gerekli açıklamaları yaptık. Hamaney’in yapmış olduğu açıklamayı kenara atamayız.

* Trump’ın “50 küsur noktayı tespit ettik. Herhangi bir şey olması halinde biz her türlü vuruşu yaparız” açıklaması yaptı. İki tarafta benzer açıklamalar yaptı.

* Bu gerilimin kontrol altına alınması lazım. Orta Doğu çok yoruldu. Kan gölüne dönmesi için elinden geleni yaptılar, yapıyorlar.