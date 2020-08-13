Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Bu akşam görüşeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 19. Kuruluş Yıl Dönümü programı öncesi AKP İl Başkanları Toplantısı’nda konuşuyor. Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Attığımız her adımda, hayata geçirdiğimiz her reformda karşımızda CHP’yi bulduk. Rahmetli Erbakan hocamız gibi, rahmetli Özal gibi… Menderes gibi… Karşımızda hep yasakçı CHP’yi bulduk.

ÇAPULCULARA MİLLİ İRADEYİ BIRAKMADIK

* Şimdiye kadar ne yaptıysak, neyi başardıysak CHP’nin takoz siyasetine rağmen yaptık. Gezi olaylarında milletin iradesine kasteden çapulculara milli iradeyi bırakmadık. Onlar ise çapulcuların arkasında olmaya devam etti.

AÇTIKLARA ÇUKURLARA KENDİLERİNİ GÖMDÜK

* 15 Temmuz’da bağımsızlığımıza hamle yapan FETÖ’cü şerefsizlere boyun eğmedik. Hendeklerde milletimize açtıkları çukurlara Allah’ın izniyle onların kendilerini gömdük.

* FETÖ paçavraları önünde sabahlara kadar nöbet tutanlar, 15 Temmuz gecesi tankların arasından kaçıp belediye başkanına sığınanlar her defasında kaybettiler karşılarında bizi buldular.

* Partimizin çelik iradesinin karşısında duramadılar. Çıktığımız yolda hamdolsun alnımız ak başımız dik şekilde yürümeyi sürdürüyoruz.

* Allah ömür verdikçe 19 yıldır olduğu gibi milletimiz de destek verdikçe hizmet sancağını daha yukarılara taşımaya devam edeceğiz. Akşam (AKP 19. Kuruluş Yıl Dönümü programı) nasıl bir Türkiye hayal ettiğimizi paylaşacağız.

CHP GENEL BAŞKANI HALEN O GECEYİ AÇIKLAMADI

* CHP Genel Başkanı 15 temmuz gecesine dair karanlık noktaları aydınlatmak yerine darbecileri aklamayı seçti. Aradan dört yıl geçmesine rağmen o gece darbecilerin kendisine niçin yol verdiğini halen açıklamadı. Ne kadar kaçarsa kaçsın, hakikatler er ya da geç gün yüzüne çıkar.

YILLAR SÜREN HAYKIRIŞLARIMIZ ŞAHİT

* 86 yıl sonra Ayasofya’yı cuma namazıyla yeniden ibadete açtık. Rabbimize bu rüyayı gerçekleştirdiği için binlerce kez hamd ediyorum. Yıllar süren haykırışlarımız buna şahit. Yıllar sonra tekrar açılmış olması bizler için mutlulukların en büyüğü. Kimler memnun kimler değil konusu da bunun en önemli yanı.

TANSİYONU ARTIRAN YUNAN ZİHNİYETİDİR

* Yunanistan ve Rum yönetiminin amacı bizi Akdeniz’de sadece Antalya körfezine hapsetmektir. Tansiyonu artıran Türkiye değil, Yunan zihniyetidir. Doğu Akdeniz’de yaşananlarla ilgili olarak bu akşam AB Konseyi Başkanı Michel ve Almanya Başbakanı Merkel’le görüşeceğim.