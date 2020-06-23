Son dakika… Davutoğlu’ndan Nevşin Mengü’ye dikkat çeken açıklamalar

SÖZCÜ TV’de Nevşin Mengü ile Özel Haber’in konuğu olan Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gündeme dair soruları yanıtlıyor…

İşte Davutoğlu’nun açıklamalarından satır başları;

BAROLAR AÇIKLAMASI

*Eş genel başkan yardımcılarımızla birlikte oradaydık. İletişim başkanımız Neslihan hanım. Aile ve Sosyal Politikalar başkanımız oradaydı. Bir heyet halinde oradaydılar.

*Bu mesele noktası olarak, kendisiyle değerlendirilebilecek ve Türkiye’nin geçtiği süreçle değerlendirebilecek bir olay. Bu fikre katılırsınız ya da katılmazsınız.

*Bunu sınırlandırılması, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına aykırı. Nereden bakarsanız bakın yanlış bir uygulama.

*Türkiye’nin epeydir geçtiği sürecin parçası. Türkiye’nin yanlış bir güvenlik anlayışına, kamu düzeni güvenliği yerine devlet erkinin güvenliği gibi yanlış uygulamalar var. Barolarla ilgili düzenleme de bunlardan biri.

*Her sivil toplum içinde tartışma olur ama burada bir müdahaleye dönüşmemesi lazım. Türkiye’de hukuku kontrol etme ve hukukla ilgili kurulları kontrol etme var.

“ÇOKLU BARO SİSTEMİNİ DOĞRU BULMAM”

*İşte FETÖ yapılanmasında da vardı bu. Bir kere yöntem yanlış, bir kere barolarla ilgili düzenleme yapılacaksa, avukatların kendi tarafından tartışmaları lazım ve masaya oturmaları lazım.

*Çoklu baro sistemini doğru bulmam. Ama şu da doğru değil; bir grup, bir taraf, bir ekol yeri aldığında, kontrolü bir daha ele geçirdiğinde orada demokratik bir yapı ortaya çıkmıyor.

*Seçimlere HSYK’da FETÖ’nün yapılanmasının nedeni blok listesi yapılmış olması. Anayasa, HSYK’yı engellediği için bir grup HSYK’yı ele geçirdi.

*Anayasal düzenleme, tek tek seçilmesi üzerinedir. Baro, HSYK gibi değil ama, blok liste değil çarşaf liste uygulanırsa çoğulcu bir yapı olur.

*Blok listede, 50+1 alan hepsini kapatıyor, geri kalanlar da başka yollara başvuruyor. Çoklu baro sistemi istiyor.

“ÇOĞULCU BİR YAPI LAZIM”

*Toplantı ve gösteri yürüyüşü Anayasal haktır, görüşlerini beyan ederler. Barolarla ilgili bir düzenleme yapılacaksa, istişare ile yapılmalı. Ve kesinlikle çoklu baro sistemi yanlıştır.

*Avukatların haklarını kim temsil edecek? Bir dizi problem alanı var. Çoklu değil, çoğulcu bir yapı lazım. Yönetim kurulu kişileri seçsin, çok yetkin farklı görüşten birisi de içine girer. Bu yönteme geçmenin temel kanaatindeyim. Tek tek isimler üzerinden seçilse, isimler üzerinden bir seçilme olsa iyi olur.

“ORTAYA ÇIKMAMIZA TEMEL SEBEP TÜRKİYE’DEKİ KUTUPLAŞMADIR”

*Bir kere son dönemde kutuplaşma var. Gelecek Partisini ortaya çıkaran şartlar, yeni parti olarak ortaya çıkmamıza temel sebep Türkiye’deki kutuplaşmadır.

*İki cephe içinde, doğrunun yanlışın ne olduğunu bilmeden insanlar kutuplaşıyor. Bu bir kültür meselesi. Maalesef kurumsal akıl konusunda yeterli birikime sahip değiliz.

*Bu da karşı düşüneni dışarıda bırakıyor. Bu bugüne has bir şey değil. 28 Şubat’ta, 12 Eylül’de derin yaralara sebep verilmeyebilinirdi, 15 Temmuz sonrasında da öyle.

Nevşin Mengü: Kutuplaşma var dediniz, iki kutup var diye hitap ediyorsunuz. Ve siz buna karşısınız. Bu kutupların bir parçası olmak istemezsiniz o halde, Millet İttifakı yerine tek başına mı hareket edeceksiniz?

*Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi iklimi bozdu. Muhalefette de ittifak yapma durumu var, ama toplumsal tepki nedeniyle geri planda kalıyor.

*Mesele bazlı uzlaşılır, baro konusunda bizim tutumumuz net. İktidarın tasarısına karşıyız. Ama Libya konusunda ya da başka konusunda aynı düşünebiliriz.

*Yasasından tutun, infaz yasasına kadar son dönemde yaptığımız açıklamalarda, bankalardan atamalara kadar. Diğeri ise süreç bazlıdır.

*Burada diğer partilerle birlikte olursunuz, kalıcı bir ittifak değildir bu. Parti ayrımından daha çok ilkesel bir şekilde ele almak gerekir. Doğrudur, yanlıştır deyince size bir yanda olmuş olursunuz. Seçimler yaklaşınca ittifaklar mevcut olarak kalmıyor.

AYRINTILAR GELİYOR…