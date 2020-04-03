Son dakika… Diyanet’ten cuma namazı için yeni karar!

Türkiye’de hızla yayılan corona virüsü salgını nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı, camilerde toplu şekilde namaz kılınmasını yasaklamıştı. Ancak geçen hafta Türkiye’de sadece Ankara Beştepe Millet Camii’nde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen kişilerle cuma namazı kılındı.

Başta sosyal medyadan olmak üzere Diyanet’in bu kararı, tepkilere neden oldu. Tepkilerin ardından Diyanet’ten yeni bir karar geldi. Buna göre her hafta yurdun çeşitli bir noktasındaki camide temsilen cuma namazı kılınacak.

Konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

“BUGÜN ANKARA AHMET HAMDİ AKSEKİ CAMİİ’NDE NAMAZ KILINDI”

* Yaşadığımız mahzun cumanın ardından 27 Mart Cuma günü ise, islam medeniyetinin en önemli coğrafyalarından olan cennet vatanımızda, islam toplumunun şiarlarından biri olan cuma namazının temsilen de olsa devam etmesi gayesiyle, gerekli sağlık tedbirleri alınarak, Türkiye’de tek bir camide de olsa kılınmasının uygun olacağı düşünülmüş ve Ankara il ve ilçe müftülerimizin katılımıyla Ankara Millet Camii’nde, bugün ise Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınmıştır.

* Haddizatında afet, salgın ve benzeri durumlarda, mahiyeti ve fonksiyonu itibarıyla toplumsal yönü güçlü bir ibadet olan cuma namazına ara verilmesi veya belirli yerlerde kılınabilmesi noktasında geçmişten günümüze islam âlimlerinin görüş ve uygulamaları mevcuttur. İçinde bulunduğumuz süreçte, İslam coğrafyasının farklı bölgelerinde de benzer uygulamalar hayata geçirilmektedir.

”HER HAFTA FARKLI CAMİDE KILINACAK”

Açıklamanın devamında, cuma namazına tek bir camide de olsa temsilen kılınması yönünde başkanlığa çok sayıda talep geldiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

* Dolayısıyla bu uygulamanın, milletimizin cuma namazını kılamadığı için yaşadığı üzüntünün bir nebze giderilmesine katkı sunduğu görülmüştür. Bu bağlamda belirtilmelidir ki, az sayıda müftümüzün katılımıyla geçen hafta kılınan cuma namazı hakkında birtakım medya mecralarında yapılan olumsuz nitelemeler son derece üzücüdür. Hâlbuki toplumumuzda cuma kültürünün yaşatılmasına ve cuma şuurunun korunmasına yönelik olan bu kararın seçkinci bir bakışla en ufak bir alâkası bulunmamaktadır.

* Özellikle zor zamanlarda ve kırılgan dönemlerde, inancımız ve ibadetlerimiz gibi milletimizin hassas olduğu konularda doğru bilgi ve duyarlılıkla hareket edilmesi, birlik ve beraberlik duygularını zedeleyerek maddi ve manevi varlığımızı zayıflatacak söz, tutum ve davranışlardan kaçınılması vazgeçilmez bir sorumluluktur.

* Zikredilen gayelerle, salgın tehlikesi sona erinceye kadar, her hafta ülkemizin farklı tek bir camisinde asgari düzeyde katılımla, gerekli tüm sağlık tedbirleri alınarak temsilen Cuma namazı kılınacak, en kısa zamanda bu musibetten kurtulmamız için dua ve niyazda bulunulacaktır.