Son dakika… Ekrem İmamoğlu’nun corona virüsü testi pozitif çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun “İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız” açıklamasını yaptı.

Hastane odasından çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu'nun eşi ve çocuklarının da bugün test yaptırdığı sonuçların yarın çıkacağı öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu açıklamasında şunları söyledi:

“Kıymetli vatandaşlarımız, tabii ben sıklıkla aslında test olan birisiyim.

Hatta Çarşamba günü Kovid testi oldum, negatif çıkmıştı ama dün akşam saat 21.00 sıralarında ateşim yükseldi ve 38 derece ateşle hastaneye girince dün akşamı hastanede geçirdim ve test oldum.

Bugün itibariyle pozitif olduğu konusunda bir rapor oluştu. Şu an aslında iyiyim. Ateşim fena değil, süreç devam ediyor.

Tıbbi anlamda da negatif diye yorumlayacağımız bir şey gözükmüyor. İnşallah hayırlısıyla sağlığımıza kavuşacağız.

Elbette bütün vatandaşlarımızın mutlaka dikkat etmesini istiyorum. Bu süreçte duyurularımızı hep yapıyoruz.

Teması mümkün olduğu kadar azaltalım. Herkesin bu anlamda duyarlılık göstermesi şarttır. En büyük dileğim bu.

Hepinizi çok seviyorum. İstanbul’da her şey çok güzel olmaya devam edecek hiç endişeniz olmasın. Süreç devam edecek.

Herkes görevinin başında Allah’ın izniyle. Sizleri çok seviyorum, kendinize dikkat edin.”

HASTANEDEN AÇIKLAMA

İmamoğlu’nun tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi’nden yapılan açıklamada ise “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu 23 Ekim 2020 tarihinde saat 22:00′ da üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile Amerikan Hastanesi'ne başvurmuştur. Yapılan incelemede COVID-19 testi pozitif bulunmuştur. Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde tedavi edilmektedir.” denildi.

YAVAŞ VE SOYER TWEET ATTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız @ekrem_imamoglu ‘nun Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir an evvel sağlığına kavuşmasını diliyorum. Bu zor günleri dayanışma içinde aşacak, birlikte başaracağız.” açıklamasını yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise “Sevgili Ekrem başkanımız en kısa zamanda sağlığına kavuşarak görevinin başına dönecektir. Bu zor günleri omuz omuza dayanışmayla aşacağız” dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya corona virüse yakalanan Ekrem İmamoğlu’nu telefonla aradığını belirterek, sosyal medya hesabından “Covid-19 test sonucu pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Allah’tan acil şifalar dilerim.” paylaşımını yaptı.