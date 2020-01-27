Son dakika… Elazığ depreminde ölü sayısı 39’a yükseldi

Geçen cuma akşamı saat 20.55’te meydana gelen Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası ölü sayısı 39’a yükseldi. Enkaz altında kalan 45 kişi sağ kurtarılırken, 1607 kişi yaralandı. AFAD, 1607 vatandaştan 1516’sının taburcu edildiğini açıkladı. 91 kişinin hastanede tedavisi sürüyor.

58 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Elazığ’ın merkezine bağlı Sürsürü Mahallesi‘nde bulunan dört katlı Dilek Apartmanı‘nın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler gece saat 02.00 sırlarında enkaz altında bir kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Depremden 58 saat sora cesedine ulaşılan kişinin 50 yaşındaki Sevim Cambaz olduğu belirlendi. İki kişinin daha enkaz altında olduğu belirlenirken, ekipler arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremzedelerin spor salonu, okul, çadır alanı, cami ve cemevi olmak üzere 45 toplu barınma alanına yerleştirildiğini açıkladı.

12 BİNA ACİLEN YIKILACAK

AFAD verilerine göre Elazığ ve Malatya'da incelenen bin 521 binadan 76’sı yıkık, 645'i ağır hasarlı, 38'i orta hasarlı, 503'ü de az hasarlı. 12 bina acil olarak yıkılacak, 347 binanın ise hasarsız olduğu tespit edildi.

Depremin vurduğu Elazığ’da 35 ve Malatya‘da ise 4 kişi hayatını kaybetti. Sarsıntının hissedildiği Adıyaman ve Kahramanmaraş‘ta ise iki kişi kalp krizi geçirerek öldü. Elazığ’da yaşayan 38 yaşındaki Güven Kartal da deprem sırasında oturduğu kıraathaneden dışarı çıkarken çatıdan başına sac parçasının düşmesi sonucu can verdi. 45 kişinin sağ kurtarıldığı depremde hayatını kaybeden ve yaralananlardan bazılarının kimlikleri belli oldu.

HAYATINI KAYBEDENLER

1- Aişe Arifoğlu (Elazığ/Sürsürü Mahallesi)

2- Mehmet Arifoğlu (Elazığ/Sürsürü Mahallesi)

3- Halime Aslan (Elazığ/Sürsürü Mahallesi)

4- Miraç Ali Aslan (12) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi)

5- Rüya Aslan (Elazığ/Sürsürü Mahallesi)

6- Müzeyyen Ayken (Elazığ)

7- Zehra Ayken (Elazığ)

8- Hüseyin Yıldız (Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi)

9- Onur Yıldız (Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi)

10- Miraç Dişli (12) (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

11- Pınar Dişli (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

12- Dilek Buğdaylı (24) (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

13- Fatma Yıldız (31) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi/Dilek Apartmanı)

14- Doruk Yıldız (2) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi/Dilek Apartmanı)

15- Gazal Say (33) (Malatya/Doğanyol)

16- Yusuf Ali Say (5) (Malatya/Doğanyol)

17- Güven Kartal (38) (Elazığ)

18- Sakine Düşmez (Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi)

19- Sevim Cambaz (50) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi/Dilek Apartmanı)

ENKAZ ALTINDAN YARALI OLARAK ÇIKARILANLAR

1- Yüsra Yıldız (Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi/Aykent Apartmanı)

2- Ayşe Yıldız (Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi/Aykent Apartmanı)

3- Ayşe Yılmaz (Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi)

4- Sudenaz Yılmaz (Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi)

5-Rabia Göğdemir(Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

6- Meriç Dişli (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

7- Gülsüm İnce (Elazığ/Mustafapaşa Mahallesi/Kalay Apartmanı)

8- Hatun Yamış Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi/Aykent Apartmanı)

9- Maviye Buğdaylı (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

10- Dürdane Aydın (Elazığ/Sürsürü Mahallesi)

11- Zülküf Aydın (Elazığ/Sürsürü Mahallesi)

12- Azize Çelik (Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi/Aykent Apartmanı)

13- Cengiz Çelik (Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi/Aykent Apartmanı)

14- Fethi Ahmet Çelik (Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi/Aykent Apartmanı)

15- Muhammet Faruk Çelik (Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi/Aykent Apartmanı)

DEPREM SIRASINDA KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBEDENLER

1- Mehmet Çetin (42) (Adıyaman/Gerger)

2- Ramazan İnce (Kahramanmaraş/Dulkadiroğlu)