Son dakika deprem: Elazığ’da 6,8 ve 5,4 büyüklüğünde depremler! (Son depremler listesi)

Elazığ’da saat 20.55’te büyük bir deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan depremin büyüklüğünün 6.8 derinliğinin 6.75 kilometre olduğunu duyurdu. İşte AFAD ve kandilli rasathanesi son depremler listesi…

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ REVİZE ETTİ

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 6.5, derinliğini de 5 kilometre olarak revize etti.



ART ARDA DEPREMLER

AFAD, Sivrice’de 5.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliğinin 7.03 kilometre olduğu açıklandı.

Elazığ’ın Baskil ilçesinde saat 21.17’de yerin 10.62 kilometre derinliğinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Elazığ Sivrice’de 6.8 büyüklüğünde gerçekleşen depremde, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.