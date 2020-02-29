Son dakika… Elazığ’da şiddetli deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre; 4.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kurtköy olarak tespit edildi.

Deprem 3.9 kilometre derinlikte gerçekleşirken, can ya da mal kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Elazığ Sivrice’de 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi hayatını kaybetmiş, 1607 kişi de yaralanmıştı.

AYRINTILAR AZ SONRA…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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