Son dakika… Erdoğan’dan İstiklal Marşı çağrısı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’yla ilgili halka çağrıda bulunan Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

*Milletimizin, gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bundan 101 yıl önce 19 Mayıs günü Samsun'a ayak basarak ilk adımı atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm askerlerimizi tazimle yadediyorum.

*19 Mayıs nedeniyle, yarın saat 19.19'da tüm statlarımız aydınlatılarak İstiklal Marşı yayını yapılacaktır.

*Milletimizi evlerinin balkonlarından, pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyoruz.

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