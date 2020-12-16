Son dakika… Erdoğan’dan ABD’ye yaptırım tepkisi: Ülkemize aleni bir saldırıdır

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Niğde-Ankara Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni’ne canlı bağlantıyla katıldı. ABD’nin Türkiye’ye karşı aldığı yaptırım kararını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

– Son yedi yıldır uğradığımız her saldırıyı nasıl boşa çıkardıysak bunları da hüsrana uğratacağız. Gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Türkiye büyüdükçe güçlendikçe hedeflerine yaklaştıkça bunlarla bağlantılı olarak istikbal ve egemenlik haklarına sıkı sıkıya bağlı kaldıkça saldırılar artıyor.

BU NASIL İTTİFAK, BU NASIL MÜTTEFİKLİKTİR

– Tek taraflı yaptırımlarla bizi yolumuzdan çevirmeye çalışıyorlar. AB’nin yaptırım tehditleri vardı. Dün de ABD yaptırımları açıklandı. Çok net ifade ediyorum. 2017’den bu yana CAATSA konusunda hiçbir ülkeye bu yaptırım uygulanmamıştır. İlk defa bir NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmaktadır. Bu nasıl bir ittifaktır, bu nasıl bir müttefikliktir. Bu karar ülkemize aleni bir saldırıdır.

F35’LERİN BİNE YAKIN PARÇASINI TÜRKİYE ÜRETİYOR

– Bu karar ülkemize aleni bir saldırıdır. Gerekçe Türkiye’nin Rusya’dan S400 savunma sistemi almış olmasıdır. ABD kendi elindeki hava savunma sistemlerinin ülkemize satışına izin vermiyor. F35’lerin bine yakın parçasını Türkiye üretiyor.

TEHDİTLE YOLUMUZDAN ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

– ABD ihtiyacımızı başka yerden karşıladık diye yaptırım silahını çekmiştir. Üstelik bunu kendi yayınladıkları raporlarda alenen belirtiyorlar. S400 konusunda endişeniz varsa teknik çalışma grubu kuralım sorunu çözelim teklifiyle gittik. Maksat üzüm yemek değil bağcıyı dövmektir. S400 konusu olmasaydı başka bir gerekçeyle benzer konulara başvurulacağı belli oluyor. Tehditle yolumuzdan çevirmeye çalışıyorlar.