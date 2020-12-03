Son dakika… Erdoğan’dan CHP’ye ‘taciz’ suçlaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde yapılan Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı’nda konuştu. CHP’yi sert bir dille eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

– CHP’de daha önce de benzer örneklerine rastlanan, artık kendi taraftarlarını bile isyan ettiren tecavüzlere sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz.

– Belediye başkanlarının, başkan yardımcılarının aşağılık kabahatlerini örtmek için 40 takla atan bunlar değil mi? Tüm tacizleri görmezden gelerek arkalarını dönen bunlar değil mi? Metroda kadını taciz eden kişiyle ilgili önce ‘taciz var kampanyası’ başlatıp ardından kendi adamları çıkınca her şeyi silen bunlar değil mi?

ATATÜRKÇÜLÜK KILIFIYLA ÖRTMEYE KALKIYORLAR

– Bir tecavüz örneğini, faili en ağır cezayı almış olmasına rağmen yıllarca ısıtıp ısıtıp gündeme getirenler bu uzun listenin üstünü niye örtmeye çalışır acaba?

– İçerindeki rezilliklere bakmadan, önlerine gelene çamur atmayı, yalan ve iftira ile itibar suikastı yapmayı Atatürkçülük kılıfı ile örtmeye kalkanların maskelerini düşürmekte kararlıyız. Senin tecavüzcün kötü, benimki iyi. Senin ahlaksızın kötü, benimki iyi yaklaşımı kadar iğrenç bir anlayış yoktur.

– Kadına ve çocuğa yönelik tacizi örtmekle başlayan zihniyet işi askere, öğretmene, işçiye, esnafa velhasıl toplumun her kesimine hakareti siyaset tarzı haline getirmeye kadar varmıştır.

MEHMETÇİĞİMİZİ YEDİRMEYİZ

– Bay Kemal senin vekilin benim askerime hakaret edecek, senin ağzından bununla ilgili olumsuz bir cümle çıkmayacak. Bu millet seni affetmez. Biz Mehmetçiğimizi size yedirmedik, yedirmeyeceğiz. Bunların cibilliyetinde bu var. Bunlar hiçbir zaman milletin şanına yakışır asker olmadılar.

İLK SEÇİMDE DERSLERİNİ ALACAKLAR

– Bunların vekilleri teröristlerin cenazelerine omuz vererek ortaya çıktılar. Bu ahlaksız, terbiyesiz adam cenaze namazında bile biri ile konuşurken sırıtıyor. Bu milletin kutsalına karşı siz ahlaki olmayan yollara tevessül edemezsiniz. İlk seçimlerde bunlar çok büyük dersi alacaklar.

BURADAN SANA EKMEK ÇIKMAZ

– Ben bunlar kadar yalanı rahat konuşan bir siyasetçi tanımadım. Sabah yalan, akşam yalan. Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası ile ilgili belgeleri ortaya koymamıza rağmen hâlâ onu konuşuyor. Buradan sana ekmek çıkmaz. Boşa uğraşma.