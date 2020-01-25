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Son dakika… Erdoğan’dan Elazığ depremi açıklaması!

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan Erdoğan, Cumhurbaşkanı olarak çalışmaları yakından takip ettiğini belirtti. Erdoğan, "Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Son dakika… Erdoğan’dan Elazığ depremi açıklaması!

Twitter hesabından açıklamalar yapan Erdoğan, şunları paylaştı:

* Elazığ'da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır.

* Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik.

* Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum.

* Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla Milletimizin yanındayız.

* Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum.

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Son güncelleme: 00:33 25.01.2020
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