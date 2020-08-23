Son dakika… Giresun’da sel felaketi! Bakan Soylu son durumu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun’da yaşanan sel felaketi sonrası kente giderek AFAD İl Müdürlüğü’ndeki Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Bakan Soylu, “Şu anda bir vefat bilgisi veremiyorum, öyle bir bilgimiz yok ama kayıp bilgimiz var. İnşallah onları kurtarma çalışmalarında hepimiz umudumuzu muhafaza edeceğiz” diyerek, şu bilgileri paylaştı:

* Tirebolu-Doğankent yolu kapalı. Ve maalesef Tirebolu-Doğakent yolu üzerinde, içerisinde beş jandarmamızın bulunduğu araç bir menfezde suların içinde gömülü olarak kaldı.

YAYLADAN DÖNEN 20 KİŞİ MAHSUR KALDI

* Şu anda kayıp olduğunu bildiğimiz altı kişi daha var. Tirebolu’da bir kişi, Çaldağ’da üç kişi, Espiye’de bir kişi, Dereli Akkaya köyünde bir kişi olmak üzere altı kişinin de kayıp olduğu ihbarını aldık. Bunun ötesinde bu bahsettiğim ilçelerin köylerinden bilgi aldıklarımız var, alamadıklarımız var.

* Yayladan dönen İl Genel Meclisi üyelerimizin de içerisinde bulunduğu toplam 20 kişi, sekizi bir noktada, diğerleri başka bir noktada olmak üzere şu anda onlar da mahsurlar ve onlara da ulaşılamıyor. Dereli’de bir düğün salonunda mahsur kalan 20 kişiyi de kurtarma çalışmaları sürüyor.