Son dakika… Giresun’daki sel felaketinde kaybolan bir kişinin daha cansız bedeni bulundu

Kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin Doğankent ilçesinde dere yatağında bulunduğu öğrenildi.

Kayıp bir kişinin daha bulunmasıyla Türkiye’yi yasa boğan selde yaşamını yitirenlerin sayısı 11’e yükseldi. Yetkililer dört kişiyi arama çalışmalarına ise devam ediyor.

Giresun'da geçen cumartesi akşamı başlayan sağanak sonrası meydana gelen sel felaketinde en büyük hasarı Dereli, Yağlıdere, Doğankent, Güce ve Espiye ilçeleri görmüştü.

Selde hayatını kaybeden ve isimleri tespit edilenler şöyle:

* Uzman Jandarma VII. Kademeli Çavuş Erdem Çıtır (Tirebolu)

* Uzman Jandarma Çavuş Onur Kıran (Tirebolu)

* Uzman Jandarma Çavuş Burak Tok (Tirebolu)

* İbrahim Güdük (Espiye)

* Betül Akgün (Çaldağ)

* Yasemin Özdemir (Tirebolu)

* Akif Abidinoğlu (Espiye)

* Ali Aydın (Espiye)

* Kemal Akar (Dereli)

Selde kaybolanların isimleri ise şöyle…



* Uzman Jandarma Çavuş Aykut Variyenli (Tirebolu)

* Uzman Jandarma Çavuş Sami Yılmaz (Tirebolu)

* İş makinesi operatörü Mehmet Akbulut (Tirebolu)

* Davut Akgün (Çaldağ)

* Emine Akgün (Çaldağ)

* Umut Cantürk (Dereli)

Bugün cansız bedenine ulaşılan bir kişinin bu isimler arasında yer aldığı düşünülüyor.