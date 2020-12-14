Son dakika… Güncel corona virüsü vaka ve vefat sayısı açıklandı! İşte 14 Aralık tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 14 Aralık Pazartesi gününün verilerine göre son 24 saatte yapılan 204 bin 289 testle birlikte toplam test sayısı 21 milyon 284 bin 5’e ulaştı.

Bugün semptom gösteren 5 bin 64 hastayla birlikte 29 bin 617 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 866 bin 345’e çıktı. Can kaybı da 229 artarak 16 bin 646’ya yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI 5 BİN 980

28 bin 164 hastanın daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin toplam sayısı 1 milyon 631 bin 944’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.9, ağır hasta sayısı 5 bin 980 oldu.

HASTANE DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın günlük paylaştığı tabloda hastanelerin doluluk oranları da yer alıyor. Buna göre yatak doluluk oranı yüzde 55.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73.7 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 41.5 oldu.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından güncel corona verilerini değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün tespit edilen 5.064 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6.000'e yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz” dedi.

DÜN 218 KİŞİ VEFAT ETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 13 Aralık tablosuna göre semptom gösteren 5 bin 103 hastayla birlikte 26 bin 919 yeni vaka tespit edilmişti. 218 kişi yaşamını yitirirken 22 bin 215 hasta da iyileşmişti.

AYRINTILAR GELİYOR…