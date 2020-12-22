Son dakika… Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 22 Aralık tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 22 Aralık Salı gününün verilerine göre son bir gün içinde yapılan 192 bin 316 testle birlikte toplam test sayısı 22 milyon 827 bin 953’e ulaştı.

251 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bugün semptom gösteren 3 bin 309 hastayla birlikte 19 bin 256 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 62 bin 960’a çıktı. Can kaybı da 251 artarak 18 bin 602’ye yükseldi.

5 BİN 8 AĞIR HASTA VAR

Verilere göre 32 bin 110 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 1 milyon 866 bin 815’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.1, ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 68.2

Sağlık Bakanlığı’nın günlük duyurduğu tabloda hastanelerin doluluk oranları da yer alıyor. Buna göre yatak doluluk oranı yüzde 50.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.2 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 40 oldu.

BAKAN KOCA’DAN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Twitter hesabından güncel verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aile içi bulaşmaların artış gösterdiğini belirtti.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor.

* Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor.

* Her yerde tedbirlere uymalıyız. Birlikte mücadele güçlü netice verecek.

DÜN 254 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 21 Aralık tablosuna göre semptom gösteren 3 bin 412 hastayla birlikte 19 bin 103 yeni vaka tespit edilmişti.

254 kişi hayatını kaybederken 34 bin 419 kişi sağlığına kavuşmuştu.