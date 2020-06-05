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Son dakika… Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak!

İçişleri Bakanlığı, 15 ilde 5 Haziran saat 24:00 ile 7 Haziran saat 24:00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

00:24 -
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Son dakika… Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak!

Bakanlığın açıklamasında “Kısıtlamanın olduğu cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek” ifadeleri yer aldı. DHA

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Son güncelleme: 00:29 05.06.2020
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