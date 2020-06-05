Son dakika… Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak!

Bakanlığın açıklamasında &#8220;Kısıtlamanın olduğu cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek&#8221; ifadeleri yer aldı. DHA. AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. İLGİLİ HABERTürkiye&#039;deki güncel corona verileri açıklandı (04.06.2020). . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-hafta-sonu-sokaga-cikma-yasagi-uygulanacak-5856366","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-hafta-sonu-sokaga-cikma-yasagi-uygulanacak-5856366","pageType":"yazi","pageIdentifier":5856366,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Hafta sonu sokau011fa u00e7u0131kma yasau011fu0131 uygulanacak!"});aip('newsArticle', {"identifier":5856366,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-hafta-sonu-sokaga-cikma-yasagi-uygulanacak-5856366/","headline":"Son dakika&#8230; Hafta sonu sokau011fa u00e7u0131kma yasau011fu0131 uygulanacak!","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Corona","Cumartesi","\\u0130\\u00e7i\\u015fleri Bakanl\\u0131\\u011f\\u0131","Sa\\u011fl\\u0131k","Sa\\u011fl\\u0131k Bakan\\u0131","son dakika","T\\u00fcrkiye"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"adilcan","dateCreated":"2020-06-05 00:24:10","datePublished":"2020-06-05 00:24:10","dateModified":"2020-06-05 00:29:14","info":"{"seo_news":"false"}"});