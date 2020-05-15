Son dakika… Hakim Ayşe Sarısu Pehlivan görevden uzaklaştırıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yargıçlar Sendikası Başkanı, Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan’ı 3 ay süreyle görevden uzaklaştırdı. HSK’nin yazısı Pehlivan’a tebliğ edildi.

NE OLMUŞTU?

Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan, Grup Yorum üzerindeki yasakların kaldırılması talebiyle başlattığı ölüm orucuna 323. günde ara veren ve ardından hayatını kaybeden Gökçek'le ilgili Twitter hesabından paylaşımlarda bulunmuştu. Gökçek’in ölümünden önce, “Türküler kimseye zarar vermez, İbrahim Gökçek Yaşamalıdır” paylaşımında bulunan Pehlivan, Gökçek’in yaşamını yitirmesinin ardından, Gökçek için açılan etikete, “Ölüm adın kalleş olsun” notunu bıraktı.

Paylaşımların ardından bazı Twitter kullancıları, Gökçek’in DHKP-C sanığı olduğunu belirterek, Pehlivan’a sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Aynı zamanda Yargıçlar Sendikası Başkanı olan Pehlivan, tepkiler üzerine, “Bir anne, bir kadın dahası bir insan olarak ölümlerden duyduğum üzüntü nedeniyle beni terör sevici yapmak isteyenleri kendi vicdanlarına, Allah’a havale ediyorum. Ölüler kendini savunamaz. Vatan ve millet sevgisi kimsenin tekelinde değildir” açıklamasında bulunmuştu.

Bu gelişmelerin ardından HSK, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle Pehlivan hakkında inceleme başlatılmasına karar vermişti..