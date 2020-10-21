Son dakika… İçişleri Bakanlığı’ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

Son dönemde corona virüsü vaka sayısının artış gösterdiği Türkiye ile ilgili önemli bir iddia gelmişti.

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, üst düzey bir yetkilinin vaka sayısının artmasının ardından sokağa çıkma yasaklarının tekrar gündemde olduğunu söylemişti.

İsmini açıklamayan yetkili, “Toplam Covid-19 vaka sayısı açıklanan günlük vaka sayısının 5 katı. Birkaç hafta boyunca süreci takip ettikten sonra yeni sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar gelebilir” demişti.

İÇİŞLERİ’NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Gündemde yer alan bu iddia ile ilgili İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çataklı şu ifadeleri kullandı;

“Bugün Reuters kaynaklı ‘Türkiye’de sokağa çıkma yasakları gelebilir’ haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir.”