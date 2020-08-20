Son dakika… İmamoğlu’ndan Erdoğan’a jet yanıt

Yerel Yönetimler Başkanlığı Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eleştirdi. “Seçim döneminde atıp tutanların, düne kadar yunusların gezdiği Haliç’i bugün ne hale getirdiğini sizler de görüyorsunuz değil mi?” diyen Erdoğan, şunları söyledi:

DURAĞA GELMEYEN OTOBÜSLER GÜNDEM OLUYOR

“Haliç'i bugün ne hale getirdiğini görüyorsunuz değil mi? O iyi hale getiren bizdik, şimdi ne hale geldi görüyorsunuz dimi? İstanbul'u çöp dağlarıyla aldık, şimdi yine İstanbul yine rezillik. Daha 1.5 yıl öncesine kadar hiçbir sıkıntının yaşanmadığı şehirlerimiz akmayan sular, bir türlü durağa gelmeyen otobüslerle gündem oluyor. Hizmetlerin kalitesi ve sayısında ciddi düşüşler var.”

HALİÇ’TE YUNUSLAR YÜZÜYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Twitter hesabından yanıt verdi. “Haliç'te yunuslar yüzüyor, çocuklar ücretsiz süt içip kreşe başlıyor. Öğrenciler burs alıyor, durmuş metrolar harekete geçiyor. İstihdam ofisleri iş buluyor, yeşil alanlar halka açılıyor. Ama bu hayat pahalılığında milletin parası nedense Kanal İstanbul'a harcanmak isteniyor” ifadelerini kullanan İmamoğlu bir de video paylaştı.