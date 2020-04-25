Son dakika… İmamoğlu’nun avukatı: Suç duyurusunda bulunuldu!

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Av. Polat, şöyle devam etti:

* Siyasi karşıtlık nedeniyle gerçeğe aykırı haber verilmesi, yargı kararlarında özel olarak ele alınmalıdır. Zira toplumun haber alma hakkı için getirilmiş geniş basın özgürlüğünün, güçlü olanın sorumluluktan muaf bir siyasi baskı aracı halini almasının sakıncaları çok fazladır.

* Demokratik bir toplumun korunması için gerekli olan bu hususu yalnızca gerçeklik unsurunun ispat ölçüsü için önerdiğimizi vurgulamam gerekir. Bu husus basın meslek ilkelerine de uygundur. Siyasi karşıtlık, eleştiri amacı güden yayınlarda özel bir sınırlama sebebi olmamalıdır.

* Ak Parti içindeki siyasi çekişmeler nedeniyle kendini göstermek istediklerini anladığımız bu kişilerin bu yolla prim kazanabileceğini düşünmeleri de bu eksiklikten kaynaklanmaktadır. Bu vesileyle yıllardır hukuki mücadelesini verdiğimiz bu meseleyi kamuoyuna aktarmak isterim.