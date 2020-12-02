Son dakika… İstanbul’da bulaşıcı hastalıklardan ölenlerin sayısı belli oldu

İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı, bugün İstanbul’da 199 kişinin salgın hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının ise 434 olduğu belirtildi.
DÜN 188 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
İstanbul’da dün bulaşıcı hastalık nedeniyle 188 kişi yaşamını yitirmişti, toplam can kaybı ise 421 olarak duyurulmuştu.
SAĞLIK BAKANLIĞI: ÜLKE GENELİNDE 190 KİŞİ VEFAT ETTİ
Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 1 Aralık Salı gününün corona virüsü verilerine göre ülke genelinde 190 kişi hayatını kaybetmişti.