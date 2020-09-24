Son dakika! İstanbul 4.2 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Marmara Denizi’nin Tekirdağ açıklarında 16:38 bir deprem meydana geldi. İstanbul’da da hissedilen depremin büyüklüğünü Kandilli önce 4.3 daha sonra 4.2 olarak açıkladı, AFAD da 4.2 olarak duyurdu.

Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü merkezüssünün Silivri açıkları olduğunu ve yerin 12.9 km derinliğinde meydana geldiğini belirtti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin merkezüssünü Tekirdağ-Marmara Ereğlisi açıkları olduğunu ve 18.87 km derinlikte gerçekleştiğini kaydetti.

VALİLİK’TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği depremin kentte hissedildiğini belirterek “Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. İstanbul, Tekirdağ/ Marmaraereğlisi ve hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun” açıklamasında bulundu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ