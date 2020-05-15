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Son dakika… İstanbul’da suç örgütüne operasyon

Sosyal medya üzerinden suç örgütü ele başlarının birbirini ölümle tehdit ettiği videoların ardından emniyet birimleri harekete geçti.  “Hijyen operasyonu” adı verilen ve İstanbul ile 7 ayrı ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda, aralarında “Hanımağa” lakaplı Güniz Akkuş’un da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Habip ATAM
09:32 -
Haberler Gündem
Son dakika… İstanbul’da suç örgütüne operasyon

Operasyon, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Sosyal medyada suç örgütleri lehine övgüler ve yapılan ölüm tehditleri üzerine başlatılan çalışmada, İstanbul, Antalya, Ankara, Adıyaman, Bursa, Kocaeli ve Mersinde düzenlendi. Toplam 13 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNİZ AKKUŞ VE 3 SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ

Yakalanan şüpheliler arasında “Hanımağa” lakaplı Güniz Akkuş'un da bulunduğu öğrenildi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gözaltına alınan Akkuş, Sedat Peker'i tehdit ettiği ve sosyal medyada paylaştığı video ile gündeme gelmişti.  Akkuş dışında, Cenk Ç., Zafer Ç. ve Ali Y.'nin de İstanbul'da yakalandığı öğrenildi.

BEŞ TABANCA

Operasyonlarda toplamda 5 tabanca, 7 şarjör, 124 mermi, 2 kasatura, 2 bıçak, üzerinde Sedat Peker yazılı 2 tarihi değeri olan bıçak ve 100 sikke ele geçirildi.

MAFYA TİPİ YAPILANMA

Yapılan baskına hijyen operasyonu adı verilirken,  çalışmanın; son dönemlerde sosyal medya üzerinden gerçekleşen, Türkiye’de tanınan suç örgütleri lehinde ve aleyhinde tehditlerin toplumun genel olarak huzurunu bozduğu, mafya tipi suç yapılanmaları ile mücadelede halkın güvenlik güçlerine ve adalet sistemine olan güven duygularının azalmasına sebep olan kişilere yönelik gerçekleştiği belirtildi.

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istanbul operasyon son dakika
Son güncelleme: 10:15 15.05.2020
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