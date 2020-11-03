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Son dakika… İzmir depreminde can kaybı yükseliyor! Ölü sayısı 100’e çıktı…

İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi. Yaralanan 994 kişiden 847'si taburcu edildi. Bayraklı ilçesinde enkaza dönen beş binada arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:06, 03/11/2020
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Son dakika… İzmir depreminde can kaybı yükseliyor! Ölü sayısı 100’e çıktı…

Dört gün önce İzmir’i vuran 6.9 büyüklüğündeki deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Sabah saatlerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre can kaybı 100’e yükseldi.

Geçen zaman diliminde 106 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı. Yaralanan 994 kişiden 847’si taburcu edildi. 147 kişinin tedavisi hastanelerde sürüyor. Yoğun bakımdaki 12 hastanın beşinin durumu ise ağır…

Arama-kurtarma çalışmalarının sona erdiği binalar belediye ekipleri tarafından yıkılıyor. (FOTO: Reuters)

BEŞ BİNADA YAŞAM BELİRTİSİ ARANIYOR

Depremin enkaza çevirdiği 17 binadan 12’sinde arama-kurtarma çalışmaları sona erdi. Beş binada ise çalışmalar devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentte acil yıkılacak ağır hasarlı 124 bina ve 2 bin 698 bağımsız bölüm tespit edildiğini duyurdu.

İZMİR DEPREMİNDE HAYATINI KAYBEDENLER

RIZA BEY APARTMANI: Fatih Ağar (49), Beril Gidiş (27), Ayşe Melahat Köse (58), Nilüfer Daloğlu (45),  Asya Daloğlu (11),  Ekrem Özgür Duman,  Çınar Akgündüz (16), Sayla Akgündüz (16), Vera Yücel (6), Lena Yücel (4), Feda Yücel (10), Diren Yücel (2), Arefe Yücel (60).

DOĞANLAR APARTMANI: Mert Küçükyumuk, Eda Küçükyumuk, Ateş Küçükyumuk (2), Umut Perinçek (7), Ali Çağın Kaygusuz.

EMRAH APARTMANI: Hasene Argüder (55), Rabia Uzun, Hayati Uzun (17), İpek Şirin (8).

YAĞCIOĞLU APARTMANI: Burcu Yüksel, Ege Ilgaz Yüksel, Dila Yüksel.

BARIŞ SİTESİ: Çınar Eren (10), Ünal Eren.

BİVA TOWER: Melih Dağbaşı.

DİĞER: Fatma Erçetin (86), Elif İnan (10), Buse Demir (27), Arda Baran Demir (17).

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Yayınlanma Tarihi:08:58,
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