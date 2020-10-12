Son dakika… İzmir’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 15’e yükseldi

İzmir'in çeşitli ilçelerinde sahte içki içtikleri iddia edilen çok sayıda kişi, mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle rahatsızlanarak hastanelere kaldırılmıştı. Urla ve Ödemiş ilçelerinde de dört kişi daha sahte içkiden hayatını kaybetti. Ölü sayısı 15’e yükselirken, 20 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Urla'da sahte alkol tükettiği iddia edilen 46 yaşındaki Hakan Ulukaya, rahatsızlanarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Buradan Manisa'ya sevk edilen Ulukaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KUZENLER PEŞ PEŞE HAYATINI KAYBETTİ

Ödemiş ilçesinde ise mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle Ödemiş Devlet Hastanesi’ne başvuran altı kişinin, yapılan tahliller sonucunda sahte içki tükettikleri ortaya çıktı. Sahte içki tüketenlerden Mehmet Görgülüer ve Engin Dokuyucu vefat etti. Kuzen oldukları öğrenilen Görgülüer ve Dokuyucu'nun cenazeleri bugün toprağa verilecek.

Ödemiş Devlet Hastanesi’nde sahte içki nedeniyle tedavi görenlerden bir kişi de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Hastaneye kaldırılan çok sayıda kişinin tedavisine devam edilirken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ise genişletildiği öğrenildi. (İHA)

İzmir’de sahte içkiden hayatını kaybedenlerden kimlikleri açıklanan kişiler şöyle: Hasan Çetin Esen (59), Mustafa Maya (71), Aydın Göksoy (58), Adem Güneş (64), Nejdet Kanatlıer (67), Nihat Karaoğlan, İlhami Kalfa, Hüseyin Yılmaz, Mehmet Celalettin Sezer (68), Ali İhsan Çakmak (70).

Kırıkkale’de geçen cuma günü sahte içkiden zehirlenen 11 kişiden yedisi hayatını kaybetmişti.