Son dakika… Kılıçdaroğlu: Korkak adamdan vali olmaz!

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

(İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Valiliği koordinesindeki pandemi toplantısına çağrılmaması) İstanbul için bir toplantı yapılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı davet edilmiyor. Niçin? Bir sindirememişlik var burada. Başarıyı sindiremiyorlar. Yani demokrasiyi sindiremiyorlar!

Valiler gerekçe uydurmaz. Gerekçe uyduracak bir pozisyona düştüysen kusura bakma sen vali değilsin. Koltuk için onurunu satan vali olmaz. Korkak adamdan vali olmaz. Vali dediğin cesur olur, dirayetli olur!

Ekrem İmamoğlu görevini yaparken bunlar AKP’li hizmet götürmeyelim dedi mi? Asla demedi. O büyükşehir belediye başkanı senin de büyükşehir belediye başkanındır. Demokrasiye inanacaksın, demokrasinin gereğini yapacaksın.

SARAY’IN VALİSİ İSEN AKP BAYRAĞI TAK

Her şeyden daha önemlisi ahlakın gereğini yapacaksın. Ben Saray’ın valisiyim diyorsan aracına Türk bayrağı değil AKP’nin bayrağını takacaksın. Ben valileri devletin valisi olarak görmek istiyorum!

Her görüşten insanın sorunlarını dinleyen bir kişi olarak görmek istiyorum. Vali bu değeri mutlaka bilmeli. Valiler gerekçe uydurmaz. Gerekçe uyduracak bir pozisyona düştüysen kusura bakma sen vali değilsin!

1.5 MİLYON AŞIYI HOLLANDA ALDI

(İthal corona aşısı) Aşı ithal edeceksiniz,11 Eylül’de dilekçe veriyorsunuz.14 Ekim’de aşılar başka yere gitti deniyor. Böyle bir devlet yönetimi olmaz. Bunu özellikle AK Parti’ye oy veren vatandaşlara söylüyorum. Referandumda da evet oyu verdi o vatandaşların büyük bir kısmı.

1.5 milyon aşıyı biz alamadık, Hollanda aldı. Hani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilince hızlı hareket edilecekti, bürokratların bile esamesi okunmuyor. Devletin adaletle yönetilmesi gerekir. O yüzden Devlet Ana deriz, baba değil.

SENİN FERİŞTAHIN GELSE BİZİ SUSTURAMAZ

(Toplatılan “FETÖ’nün Siyasi Ayağı” adlı kitapçığın toplatılması) FETÖ’nün siyasi ayağı nerede? Onu gizliyorlar. İyi ki bu memlekette CHP var. Çıkardık FETÖ’nün siyasi ayağı. Neler var, MGK kararı var. Halkı kin ve nefrete yönlendiriyormuş… Erdoğan’ın açıklamaları, diğerlerinin açıklamaları, MİT’in FETÖ’yü eski yıllardan beri izlediğinin belgesi var. FETÖ’nün siyasi ayağı kimdir? Devletin kılcal damarlarına ve en kritik noktalarına yerleştiren kişi FETÖ’nün siyasi ayağıdır bu kadar basit.

FETÖ’nün siyasi ayağının bir numaralı sorumlusunun Saray’da oturduğunu herkes biliyor. Bu kitap toplatmalar ne zamandan beri böyle. Darbe dönemlerinde olur. Şimdi 20 Temmuz sivil darbesinden sonra yapıyorlar. Zannediyorlar ki bunu topladığımız zaman Kılıçdaroğlu susacak. Senin feriştahın gelse bizi susturamaz. Biz bu memlekete sevdalıyız.

