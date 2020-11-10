Son dakika… Kılıçdaroğlu: Sen hâkim değilsin, Saray’ın satılmış insanısın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasına Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 82’nci yılında anarak başlayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

ATATÜRK’Ü UNUTMADIK, DÜNYA DA UNUTMADI

– Bugün 10 Kasım. Büyük bir lideri, devlet adamını, bir eski komutanı, düşmanının bile saygı duyduğu değerli bir insanı sonsuzluğa uğurlayışımızın 82. yıldönümü.

– Atatürk, dünyanın mazlum ülkelerine örnek olmaya devam ediyor… Düşünceleriyle, mücadelesiyle, öngörüleriyle dünyada ender liderlerden biri, düşmanının dahi saygı gösterdiği bir isim… 82 yıldır Atatürk’ü unutmadık… Dünya da unutmadı.

– Cumhuriyeti kurarken, “Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir” dedi. Bu tesadüfi bir cümle değil. Hiç kimse kendini öteki olarak görmesin diye bu sözü söyledi. Bizim mücadelemiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bıraktığı mücadeleyi büyütmektir. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız. Kamuda liyakatin olduğu bir süreci başlatmak zorundayız. Biz onu rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz.

BU BROŞÜRLERDE HAKARET YOK

– Arpalık Aile Şirketi ve kıdem tazminatına ilişkin hazırladığımız broşürler toplatıldı. Ben Zekeriya Öz sadece İstanbul’da var sanıyordum, meğer Anadolu’da da varmış. Bu broşürlerde hakaret yok, içindeki tüm bilgiler doğru…

– Bu broşürü toplatan hakim… Sen hakim falan değilsin açık ve net söylüyorum bunlar Saray’ın satılmış insanlarıdır. Emekli milletvekili olmuş, yetmiyor dört maaş alıyor. Bunu eleştirdik diye Cumhurbaşkanı’na hakaret diyorlar.

DEVLETİ ARPALIĞA DÖNÜŞTÜREN ERDOĞAN’DIR

– Bu mahkeme kararların tamamının altında Erdoğan’ın imzası var. Devleti arpalığa dönüştüren Erdoğan’dır. Rüşvet alanları büyükelçi atayan, kişilere 4-beş yerden maaş aldıran da Erdoğan’dır.

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MÜYESSER YILDIZ ONURLU BİR GAZETECİDİR

– Gazeteci Müyesser Yıldız haksız yere 155 gün içeride tutuldu. Onu hapse atan yargı değil, devletin içerisindeki bazı organizasyonlar. İstedikleri kadar gözdağı versinler, benim bildiğim Müyesser Yıldız kalemini satmayan onurlu bir gazetecidir.

BİZİ ALKIŞLASINLAR DİYE SÖYLEMİYORUZ

– Selahattin Demirtaş’ın, Osman Kavala’nın, Ayhan Bilgen’in, harp okulu öğrencilerinin, Ahmet Altan’ın da haksız yere içeride tutuldukları için doğru olmadığını ifade ediyoruz. Her düşünceye bu ülkede saygı olmalı, her düşünceye saygı gösterirsek çıkıp dünyaya haykırabiliriz bizim ülkemizde demokrasi var diye. Biz bunu istiyoruz! Hapisten çıktıktan sonra bizi alkışlasınlar, bize oy versinler diye değil; bizi özgürce eleştirebilsinler, onların üzerine baskı kurulmasın diye söylüyoruz bunları.

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– Timur Selçuk. Bir besteciydi, yorumcuydu. Besteleri hâlâ kulaklarımızda. Adalet Yürüyüşü’nde müziğiyle bize eşlik etmişti. Ailesine, sevenlerine, sanat dünyasına başsağlığı diliyoruz.

MEDYANIN HAVUZ OLDUĞUNU İSPATLADILAR

– Berat Albayrak’ı en çok eleştirenlerden birisi de benim. Hazine’den sorumlu, ülke felaket durumda, kasa tamtakır ama ortalıkta pembe tabloyla kamuoyuna sunuş yapılıyor. Bu doğru değildi. Gerçekleri milletin bilmesi gerekiyordu.”

– Berat Albayrak gerçekten istifa etti mi, etmedi mi? Uzun süren bir sessizlik, Saray’da sessizlik… Ona bütün değerlerini yitirip destek veren MHP’de de büyük bir suskunluk.” Albayrak “Ben istifa ettim’ diyor. 17 saat geçmesine rağmen 1780 radyo ve televizyondan sadece beşi istifa haberini veriyor. Şu medyanın geldiği hale bakar mısınız? Medyanın havuz olduğunu ispatladılar.

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VEZİRİ VERİP ŞAHI KURTARAMAZSIN

– Damat, istifa etti; havuz medyasında tık yok. 27 saat sonra istifa dolayısıyla ancak bir açıklama yapılabildi. Eğer bir ülkeyi anonim şirket gibi yönetmeye kalkarsınız, sonuç budur arkadaşlar.

– Asıl sorumlu bu işin tepesinde olan insandır. Damadı feda ederek buradan kaçınamazsınız. Ama daha önce de söyledim veziri verip şahı kurtaramazsınız.

– Kayınpederle damat ülkeyi yönetiyor. Aralarında kavga çıkmış kimse korkusundan tek kelime edemiyor, yazamıyor. Siz gazeteci misiniz Allah aşkına? Kalemini satan, eleştiri hakkını satandan gazeteci olur mu?