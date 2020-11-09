Son dakika… Kılıçdaroğlu’ndan ‘Berat Albayrak’ açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve beraberindeki heyeti kabul eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifa ettiğini duyurduğu paylaşımla ilgili şunları söyledi:

– Bu şekilde bir istifa Cumhuriyet tarihimizde bir ilk. Bu bir devlet krizi. Açıklama yapılmıyor. Topluma neden bilgi verilmiyor. Bir grup aman istifası kabul edilmesin diyor. Ama istifa eden neden çıkıp görüşlerini ifade etmiyor, neden istifa ettiğini anlatmıyor?

– Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir aile şirketi midir? Bunun Berat Albayrak’la ne ilişkisi var diyeceksiniz? Bir aile tarafından mı yönetilecek bu ülke. Berat Bey neden istifa etti, devletin başında kim var?

– Böyle bire inisiyatifin kullanılması Berat Albayrak tarafından garip bir gelişmedir. Özellikle Cumhurbaşkanı hiçbir değerlendirmede bulunmaması dikkat çekiyor. Belki de bu durum ekonomide bir başlangıç olacak.

“O İFADEYİ ERDOĞAN’A SORACAKSINIZ”

Bir muhabirin, Berat Albayrak’ın dünkü istifa açıklamasındaki “At izi it izine karıştı” ifadesini hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: Bunu Sayın Erdoğan’a soracaksınız. Bu ifade çok sert bir eleştiri. Görevini bırakan bir bakan için çok sert bir eleştiri. Neyi kastettiğini de kendisi bilir.