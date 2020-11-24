Son dakika… Kılıçdaroğlu’ndan Diyarbakır Valisi’ne tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gerçekleşen Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısı sonrası bugün partisinin TBMM’deki grubunda konuştu. Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

DÜN TARİHİ BİR KARAR ÇIKTI

– Beşli çete diye tabir ettiğimiz grubun yaptığı metro inşaatında bu firmaların yetkilileri ertelenmeksizin 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldılar. Adalet bir şekliyle yerini buluyor. Her şeye karşın, bu memlekette hakimler var. Bostancı-Dudullu metro hattında iki işçi yaşamını yitirmişti. Ailelerini ziyaret etmiştik, ailenin bizden tek bir isteği vardı; davayı takip etmemiz. Sayın Akif Hamzaçebi ile davalarını izledik. Dün tarihi bir karar çıktı.

– Eğer biz CHP’liler olarak, haksızlığın ve adaletin karşısında susarsak, millete karşı görevimizi yapmamış oluruz. Biz CHP’liyiz. Bizim Türkiye’ye, dünyaya, insanlığa bakışımız ayrıdır. Biz insanlar arasında ayrım yapmayız. Bizim sevdamız Türkiye’dir.

– Zeycan Yedigöl. 10 Nisan 1981 günü evladı alındı. Tam 39 yıldır evladının mezarını arıyor. 39 yılın sonunda hayata gözlerini kapadı. Bir anne evladına hasret, toprağa verildi. Allah rahmet eylesin. Adaletin olduğu yerde bu olur mu?

VALİ SICAK SİYASETİN İÇİNE GİREMEZ

– Devletin dini adalettir. Adaleti sağlayacak olan kurumlardır. Örneğin bir vali devlet adına konuşabilir. Devleti temsil eder bulunduğu yerde. Vali sıcak siyasetin içine girmez. Valilik makamı sıradan bir makam değildir. Diyarbakır valimiz bir açıklama yapıyor. “Mesele işsizlik değil, iş beğenmemezliktir. İş var” diyor. Pes. Diyarbakır Valisi’nin bu açıklaması devlet adamlığına yakışmaz.

– Gebze’de işçiler işten atıldı, bir kısmı da ücretsiz izne çıkarıldı. Hak arıyorlar. Ankara’ya gelmelerine polis engel oluyor. Anayasa açıkça çiğneniyor. Bu insanlar iş istiyor, hak istiyor ama sen şiddet uyguluyorsun. İnsana saygı duymak zorundayız.

ALMANYA VE İTALYA’YI KINIYORUZ

– Bir gemimiz, uluslararası sularda durdurularak hukuksuz yere arandı. Ne oluyor Allah aşkına? Mavi Marmara’da da aynısı oldu. Almanya’yı da İtalya’yı da bizim gemimize uluslararası sularda yaptıkları baskı dolayısıyla kınıyoruz. Hükümetten bu konuda çok açık ve çok net bir yanıt bekliyoruz.

ÖĞRETMENLER GÜVEN TİMSALİDİR

– Bir ulusun, bir milletin en güçlü kaynağı yetişmiş insan gücüdür. Bir ülkeyi söz sahibi yapan insanları yetiştirenler kimler? Öğretmenlerdir. O nedenle öğretmenler bugün saygın ülkelerinde en büyük saygı durulacak kişiler olarak görülürler. Öğretmen aynı zamanda güven timsalidir. Tüm anne ve babalar çocuklarını büyük bir özgüven içinde getirir, öğretmene teslim eder. Öğretmenler tüm özverisiyle çocukların sorunlarını çözmeye çalışır.