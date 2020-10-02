Son dakika… Kobani eylemleri soruşturmasında 20 şüpheliye tutuklama istemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2014'te düzenlenen Kobani eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda eski milletvekili ve HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Ayla Akat Ata, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Emine Ayna'nın da arasında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANMALARI İSTENDİ

Gözaltına alınan aralarında eski HDP’li vekillerin de olduğu 20 şüphelinin tamamı savcılık sorgusunun ardından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen diğer şüphelilerin bir kısmının PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosunda yer aldığı, bir kısmının da yurt dışında olduğu belirtildi. Yurt içinde bulunduğu anlaşılan 1 şüphelinin de yakalanması çalışmalarına devam edildiği açıklandı.

Öte yandan Kobani olayları sırasında HDP MYK üyesi ve halen HDP milletvekili olan 7 kişi hakkında da dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke düzenleneceği ifade edildi.