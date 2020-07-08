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Son dakika… Kocaeli’de fabrikada korkutan yangın

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

07:52 -
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Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Pelitli Köyü Mezarlığı yanında bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, tesiste henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tesisten yükselen alevleri görenler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

FOTO: İHA

Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.

FOTO: DHA

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler yaklaşık  bir saatte kontrol altına alınarak söndürülebildi. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, tesiste büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi. (İHA)

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Kocaeli son dakika yangın
Son güncelleme: 08:26 08.07.2020
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