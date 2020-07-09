Son dakika… Malatya’da 4.4 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)

Kandilli Rasathanesi depremin Battalgazi’ye bağlı Uluköy’de olduğunu belirtti. Kandilli’ye göre, deprem 4 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin, Malatya’nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de kısmen hissedildiği öğrenildi. Deprem kısa süreli paniğe neden olurken, bazı vatandaşlar korkuyla evlerinden dışarı çıktı. Depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.

OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

AFAD, deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisinin alındığını belirterek gelişmelerin takip edildiğini aktardı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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