Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)

AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21:06'da yerin 7 kilometre derinliğinde 5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin 5.3 büyüklüğünde ve yerin 4.6 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu. Çevre illerden de hissedilen depremin herhangi bir hasara yol açmadığı bildirildi.

21:13 -
Haberler Gündem

AFAD, Malatya’nın Pütürge ilçesine saat 21:06’da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan AFAD, gelişmelerin takip edildiğini belirtti.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi, depremin 5.3 büyüklüğünde ve yerin 4.6 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.

Çevre illerden de hissedilen deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasara yol açmadı.

Kandilli Rasathanesi’ne göre 21:11’den sonra Kale ilçesi ve Pütürge ilçesinde artçı depremler meydana geldi. Bu depremlerin en büyüğü 2.3 olarak ölçüldü.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi deprem Malatya son dakika son depremler Twitter
Son güncelleme: 21:39 05.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more