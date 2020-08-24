Son dakika… Medya dünyasında flaş gelişme! Fatih Portakal Fox TV’den istifa etti

Medya dünyasında flaş bir gelişme yaşandı. Medya Radar’ın haberine göre FOX TV’nin ekran yüzü Fatih Portakal, sürpriz bir kararla istifasını verdi. FOX’un Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk’ün, ünlü sunucuyu vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı belirtildi.

“ARTIK YORULDUM”

Fatih Portakal istifa sebebi olarak ‘yorulmasını’ gösterdi. Doğan Şentürk’e “Ben artık yoruldum. Kendimi tekrarlamaya başladım. Artık gazetecilik yapmayacağım emekli olmak istiyorum” dedi.

Fatih Portakal’ın istifasını hafta içinde FOX TV resmi bir açıklama ile kamuoyuna duyuracak. “Emekli olan” Fatih Portakal da vedasını ana haber bülteninde yapacak ve FOX ana haber sunuculuğu devrini kapatacak.

Fox TV’nin bu kararın ardından hızla yeni bir isim için harekete geçtiği ve bir isimle anlaşma da sağlandığı bildirildi. Bu hafta ortasına kadar yeni ismin de açıklanacağı belirtildi.

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