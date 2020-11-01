Son dakika… Mesut Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Geçen cuma günü hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı. Yılmaz için İstanbul Üsküdar'daki Marmara İlahiyat Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Taziyeleri Mesut Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz ve kardeşi Turgut Yılmaz kabul etti.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eski başbakanlardan Tansu Çiller, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, iş insanı Aydın Doğan ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim gibi isimler katıldı.

ERDOĞAN: ÇOK FARKLI BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ

Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: ‘Cenaze namazını ifayla birlikte ebediyete uğurluyoruz. Rabbim taksiratını affetsin. Her nefis ölümü tadacaktır. Nasıl ki şu an musallada Mesut Bey'i ebediyete gönderiyorsak bizler için de aynı akıbet şüphesiz ki gerçekleşecektir. Rabbim bizleri bu musallaya hazırlıklı olarak gelmeyi nasip etsin. Çok farklı bir dönemden geçiyoruz. İzmir açıklarında meydana gelen olay hepimiz için malum 1000'e yakın yaralımız, 50'ye yakın ölenimiz var. Nerede, nasıl olacak belli değil. Tüm mesele hazırlıklı olmak. Hiç ölmeyecek gibi dünyaya her an ölecek gibi ahirete hazırlıklı olmamız lazım. Rabbim yar, yardımcımız olsun. Mesut Bey'in de mekanı cennet olsun.