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Son dakika… Meteoroloji’den çok kuvvetli yağış uyarısı: Bu gece başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de beklenen kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Bu gece saat 03:00'te Orta Karadeniz’de başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren Samsun ve doğu ilçeleri ile Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yarın gece saatlerinden itibaren ise şiddetini artırarak Ordu geneli ile Giresun’un kıyı kesimlerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

18:03 -
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Son dakika… Meteoroloji’den çok kuvvetli yağış uyarısı: Bu gece başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), çok sayıda il için sağanak yağış uyarısında bulundu.

MGM’nin Orta Karadeniz için kuvvetli sağanak yağış uyarısında “Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece (20.08.2020) Orta Karadeniz'de başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (21.08.2020) sabah saatlerinden itibaren Samsun ve doğu ilçeleri ile Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) olacağı, yarın gece (21.08.2020) saatlerinden itibaren şiddetini artırarak Ordu il geneli ile Giresun'un kıyı kesimlerinde çok kuvvetli (50-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli yağış (75/100 kg/m2) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Uyarıların başlama saatinin 21 Ağustos saat 03:00, bitiş saatinin ise 23 Ağustos saat 06:00 olduğu duyuruldu.

BİR UYARI DA DOĞU KARADENİZ’E

Meteoroloji, Orta Karadeniz’in ardından Doğu Karadeniz için de kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

MGM’nin uyarısında “Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yarın(Cuma) Rize çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçeleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğleden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

Uyarıların başlama zamanının 21 Ağustos saat 12:00, bitiş tarihinin ise 21 Ağustos saat 23:59 olduğu aktarıldı.

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Son güncelleme: 18:06 20.08.2020
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