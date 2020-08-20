Son dakika… Meteoroloji’den çok kuvvetli yağış uyarısı: Bu gece başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), çok sayıda il için sağanak yağış uyarısında bulundu.

MGM’nin Orta Karadeniz için kuvvetli sağanak yağış uyarısında “Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece (20.08.2020) Orta Karadeniz'de başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (21.08.2020) sabah saatlerinden itibaren Samsun ve doğu ilçeleri ile Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) olacağı, yarın gece (21.08.2020) saatlerinden itibaren şiddetini artırarak Ordu il geneli ile Giresun'un kıyı kesimlerinde çok kuvvetli (50-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli yağış (75/100 kg/m2) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Uyarıların başlama saatinin 21 Ağustos saat 03:00, bitiş saatinin ise 23 Ağustos saat 06:00 olduğu duyuruldu.

BİR UYARI DA DOĞU KARADENİZ’E

Meteoroloji, Orta Karadeniz’in ardından Doğu Karadeniz için de kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

MGM’nin uyarısında “Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yarın(Cuma) Rize çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçeleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğleden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

Uyarıların başlama zamanının 21 Ağustos saat 12:00, bitiş tarihinin ise 21 Ağustos saat 23:59 olduğu aktarıldı.