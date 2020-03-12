Son dakika… Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan okul tatili açıklaması

Beştepe'de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ve bürokratların katılımıyla yapılan Corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı sona erdi.

“EĞİTİM BİLİŞİM AĞI DERS ORTAMINI EVLERE TAŞIYACAK”

Toplantıya katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Corona virüsü nedeniyle eğitimle ilgili alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulundu. 23 Mart’ta uzaktan eğitim sisteminin internetten ve TRT’den başlayacağını duyuran Selçuk, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

* Okullarımızda aldığımız koruyucu ve önleyici tedbirlerin bazı teknik ayrıntıları var. Bu ayrıntıları paylaşıyorum.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin sağlığı için 16 Mart Pazartesi gününden itibaren iki hafta süreyle tatil edilmesi kararlaştırılmıştır.

* 16-30 Mart arasındaki tatilde öğrencilerimizin ilk haftayı dinlenerek geçirmesini istiyoruz. 23 Mart’tan sonra uzaktan eğitim sistemi başlayacaktır.

* Eğitim-Bilişim Ağı (EBA) tümüyle yenilenen biçimiyle ders ortamını evlere taşıyacak, öğrencilerimizin eğitiminin uzaktan sürmesine imkan sağlayacak.

“TELAFİ DESTEĞİ İNTERNET VE TRT’DE SUNULACAK”

* İlk ve orta okullarımızda ders programları yeniden yapılandırılarak gerekli telafi desteği internette ve TRT’de sunulacaktır.

* Hangi teknolojiyle hangi içeriği nasıl vereceğimize ilişkin bir altyapı hazırlığı yapıyoruz.

3 GB İNTERNET DESTEĞİ

* Uzaktan eğitim kapsamında tüm operatörlerden ücretsiz 3 GB internet imkanı sağlanacak. Eğitim bilişim sistemlerinden tüm öğrencilerimiz ücretsiz olarak faydalanacak.

* Öğrencilerimizin teknik imkan ve tercih konusunda seçeceği ortak ve TRT’den farklı kanallardan kendi derslerini alabilme imkanları olacaktır. Velilerimiz ve öğrencilerimiz iletişim portalından tüm bilgileri alabileceklerdir.

* Bakanlığımız uzmanları tarafından uzaktan öğretim süreçleriyle ilgili olan tüm aşamalar en ince ayrıntılarına kadar çalışılarak öğrencilerimiz için hazır hale getirildi.

“SÜREÇ BİTTİĞİNDE YÜZ YÜZE TELAFİ PROGRAMI UYGULANACAK”

* TRT kanallarındaki ders anlatımları duyurulacaktır. Kişiye özel akıllı sistemimizde tüm hizmetler hazırdır. Bu sürecin bittiğinde yüz yüze telafi programı uygulanacaktır. Ayrıca öğretmen ve yardımcı öğretmenlerimiz uzaktan eğitimle virüse karşı eğitim dersleri alacaktır.

* Öğretim kademelerine göre bütün planlar hazırlanmış durumda. Elazığ depremi sırasında uyguladığımız bu sistematiği tatil döneminde de devam ettireceğiz.

TATİL KARARI ÖZEL OKULLARI DA KAPSIYOR

* Bakanlığımız tedbirleri 3 aşamada hayata geçirdi.

* Alınan tatil kararı özel okullar, Milli Eğitim Bakanlığı’na ana sınıf ve kreşler için de geçerlidir.

* Bu süreçte en önemli görev ebeveynlerimize düşüyor. Bu tatil sürecinde kendi ve evlatlarınızın sağlığına dikkat etmelisiniz. Sağlık Bakanlığımızın yaptığı paylaşımlara dikkat etmelisiniz. Bütün toplumun desteğini bekliyoruz.

VELİLER BİLGİLENDİRİLECEK

* 23 Mart’tan itibaren ailelerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Karşılaşabileceğimiz muhtemel problemlere yönelik tüm tedbirlerimiz hazırdır. Bu tedbirin alınması çocuklarımızın okullarda toplu olarak bulunmasını engellemektir.

* MEB çerçevesinde tüm ülkeyi ilgilendiren bir konu. Küresel bir salgının kontrol edilebilmesi için böyle bir çalışma ihtiyacı doğurdu. Bizde böyle bir çalışmayı uygun gördük.

* Olağan durumlarda öğretmenlerimiz okullarda bulunuyordu. Fakat olağanüstü bir durumda öğretmenlerimizin okullarda yada ara tatillerde bulunmasını beklemiyoruz ve çok acil durum olmadığı sürece yurt dışına çıkmamalarını istiyoruz.

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