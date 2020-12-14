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Son dakika… MİT’ten İran’ın Türkiye’deki istihbarat ağına darbe

İran'ın, İstanbul'da bir rejim muhalifini kaçırdığı bilgisi üzerine MİT tarafından operasyon düzenlendi. İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti ile irtibatlı 11 kişi yakalandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:10, 14/12/2020
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Son dakika… MİT’ten İran’ın Türkiye’deki istihbarat ağına darbe

İsveç'te 14 yıl sürgün hayatı yaşayan İran'daki Arap muhalif azınlığın bağımsızlığını savunan İranlı muhalif Habib Chaab’ın Türkiye'ye geldikten sonra ortadan kaybolmasıyla MİT olaya ilişkin geniş kapsamlı çalışma yürüttü.

ESKİ EŞİ KULLANILARAK TUZAĞA DÜŞÜRÜLDÜ

Yürütülen çalışmalarla Arap Mücadele Hareketi'nin İsveç kolunu yöneten Chaab’ın, İran istihbaratının kontrolündeki uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti tarafından eski eşi kullanılarak tuzağa düşürüldüğü tespit edildi.

Habib Chaab

Eski eşi, Chaab'ı İsveç'ten kendisini görmek ve 100 bin avro borç vermek vaadiyle İstanbul'a çağırdı. 9 Ekim’de Beylikdüzü'ndeki bir adrese gelen Chaab, eski eşinin içinde bulunduğunu düşündüğü minibüse bindiğinde bayıltılarak kaçırıldı. İran’a doğru yola çıkan Zindaşti'nin adamları, alternatif yollardan Van'a ulaşarak Chaab'ı İran'a götürdü.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmayı derinleştiren MİT, İran istihbaratıyla bağlantılı hücreyi çökertti. Zindaşti için çalışan ve olaya karışan 11 kişi tespit edilerek yakalanarak gözaltına alındı.

İran istihbaratına çalışan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti ülkesinde hakkında idam kararı alınınca Türkiye'ye kaçmıştı. 2007'de cinayet suçlamasıyla Türkiye'de yargılanan Zindaşti, FETÖ'cü Zekeriya Öz tarafından gizli tanık olarak kullanılmıştı.

2018 YILINDA ORTADAN KAYBOLDU

İlerleyen yıllarda uyuşturucu kaçakçılığı, silahlı suç örgütü kurma, adam kaçırma ve öldürme suçlarından dört kez ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Zindaşti, 2018 yılında ortadan kaybolmuştu. Daha sonra İran'da ortaya çıkan Zindaşti'nin suç faaliyetlerini burada sürdürdüğü tespit edilmişti. (İHA)

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