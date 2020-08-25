Son dakika… MSB duyurdu: Libya’da bir askerimiz şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya Trablus’ta görevi esnasında rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

MSB’nin açıklamasında “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri yer aldı.

ŞEHİDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Bakanlık, Trablus’ta Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz’ın şehit olduğunu açıkladı.

BAKAN AKAR’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit asker için başsağlığı mesajı paylaştı.

Akar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

* Silah arkadaşımız, 25 Ağustos 2020 tarihinde Trablus/Libya’da görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

* Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.