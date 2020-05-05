Son dakika… Normalleşme takvimi neleri içeriyor?

Türkiye, corona virüsü salgınıyla mücadelede 56 günü geride bıraktı. Dün 64 kişinin vefat etmesiyle 11 Mart'tan bu yana ölü sayısı 3461’e çıktı. Dün itibarıyla toplam test sayısı 1 milyon 171 bin 138, toplam vaka sayısı 127 bin 659 oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşamki Kabine Toplantısı’nın ardından kameraların karşısına geçti, normalleşme takvimini açıkladı. Sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması, AVM’lerin açılışı, sınav tarihleri gibi pek çok konuyla ilgili yeni düzenlemeler şöyle:

1- 65 yaş ve üstü vatandaşlar ne zaman sokağa çıkabilecek?

* 65 yaş üstü vatandaşlar, 31 şehirde cumartesi-pazar günleri uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinden çıkabilecekler. Serbestlik, sadece bir gün gerçekleşecek, bu gün İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanacak.

* Uygulama ilk kez 10 Mayıs Pazar günü denenecek. 65 yaş ve üstü vatandaşlar 11.00-15.00 saatleri arasında ikametgahlarından yürüme mesafesindeki yerlere gidebilecekler.

2- 20 yaş altı vatandaşlar ne zaman sokağa çıkabilecek?

* 20 yaş altı vatandaşlar için 65 yaş ve üstü vatandaşlar için planlanan yöntemin benzeri uygulanacak. 2000 yılından sonra doğanlar hafta içi belirlenen günlerde sokağa çıkabilecek.

* 0-14 yaş grubundakiler 13 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00-15.00 saatleri arasında, 15-20 yaş grubundakiler ise 15 Mayıs Cuma günü aynı saatlerde sokağa çıkabilecek. Her iki yaş grubuna mensuplar ikametgahlarından yürüme mesafesindeki yerlere gidebilecek.

3- 31 şehirde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı sürecek mi?

* Corona virüsü salgını nedeniyle alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı ilk kez 11-12 Nisan günlerinde uygulanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi ve pazar günleri uygulanan kısıtlamanın yeni bir karar alınana kadar rutin olarak süreceğini açıkladı.

* 9-10 Mayıs, 16-17 Mayıs ile 23-24 Mayıs‘a denk gelen Ramazan Bayramı arefesi ve birinci gününde evden dışarı çıkmak mümkün olmayacak.

4- Giriş ve çıkış kısıtlaması hangi şehirlerde kaldırıldı? Hangi şehirlerde sürüyor?

* Şehirlerarası seyahat yasağı corona virüs tedbirleri kapsamında ilk kez 3 Nisan günü uygulamaya konmuştu. Yasak 30 büyükşehir ve Zonguldak’ı kapsıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamayla; seyahat yasağının Antalya, Mersin, Muğla, Aydın, Erzurum, Hatay ve Malatya için sona erdiğini açıkladı.

* Seyahat yasağının 14 gün daha uzatıldığı şehirler ise şunlar: Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak.

5- Berber, kuaför ve güzellik salonları ne zaman açılacak?

* Gerekli temizlik koşullarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi koşuluyla, berber, kuaför, ve güzellik salonları 11 Mayıs Pazartesi günü açılacak.

6- AVM’ler ne zaman açılacak?

* Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam “AVM’ler Sağlık Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği kurallara uyulması şartıyla 11 Mayıs’tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek” açıklamasında bulundu. Erdoğan, “Giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler, belirlenen şartlara uymak kaydıyla 11 Mayıs’ta hizmete açılabilecek” dedi.

7- Terhis ya da teslim olacak askerler ile askerlik görevini bedelli olarak yerine getireceklerin durumları ne olacak?

* Corona virüsü salgını nedeniyle bir ay ertelenen terhis işlemleri 31 Mayıs’ta başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı’nın atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran’da, celp işlemleri 5 Haziran’da, bedelli askerlik işlemleri 20 Haziran’da yeniden başlayacak.

8- Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) ne zaman yapılacak?

* Salgın nedeniyle 25-26 Temmuz’a ertelenen YKS’ye giriş sınavının 25-26 Haziran tarihleri arasında yapılmasına karar verildi.

9- Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ne zaman yapılacak?

* Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Sınavı’nın da 14 Haziran’da yapılacağı açıklandı.

10- Adliyeler ne zaman çalışmaya başlayacak?

* Adliyelerde ara verilen duruşma, keşif, uzlaştırmacı görevlendirmesi, icra iflas takibi dahil tüm işlemlere 15 Haziran itibariyle yeniden başlayabilecek.

11- Üniversiteler ne zaman açılacak?

* Cumhurbaşkanı Erdoğan “Üniversiteler 15 Haziran'da akademik takvime dönebilecekler” diyerek, yüksek öğretim kurumlarında ara verilen eğitimin devam edileceğini açıklamış oldu.

12- Bu yıl hac ibadeti yapılacak mı?

* Bu yılki hac ibadetiyle ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gerekli görüşmeleri yaparak karar vereceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam âleminin geniş bir istişareyle ortak karar alması gerektiğine dikkati çekti.

13- Maske satışına izin verildi mi?

* Devlet tarafından eczaneler eliyle ücretsiz dağıtılması kararlaştırılan ancak ulaştırmada sıkıntı yaşanan maskeler yeniden satılabilecek. Tavan fiyat konularak cerrahi ve bez maske satışına yeniden başlanacak.