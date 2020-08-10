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Son dakika! Oruç Reis gemisi için Navtex ilan edildi

Akdeniz'de Oruç Reis gemisi için 23 Ağustos'a kadar Navtex ilan edildi.

08:39 -
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Son dakika! Oruç Reis gemisi için Navtex ilan edildi

Antalya açıklarında, uzun süredir bekleyişini sürdüren sismik araştırma gemisi Oruç Reis için 23 Ağustos’a kadar Navtex ilan edildi. Türkiye’nin 21 Temmuz’da Meis Adası’nın güney ve doğusunda Oruç Reis ile sondaj faaliyetleri yapacağını açıklamasının ardından Yunanistan’la gerilim yükselmişti. İddialara göre savaş gemilerinin karşı karşıya gelme ihtimalini devreye giren Almanya Başbakanı Angela Merkel düşürmüştü.

NAVTEX NEDİR?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

Ayrıntılar geliyor…

Almanya Antalya Emniyet Meteoroloji oruç son dakika Türkiye Yunanistan
Son güncelleme: 08:51 10.08.2020
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