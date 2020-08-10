Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ görevinden uzaklaştırıldı

Pamukkale Üniversitesi'nin Personel Daire Başkanlığı'nın açtığı ilanda yer alan kriterleri yalnızca eşi Derya Bağ'ın karşıladığı ortaya çıkan Rektör Hüseyin Bağ, görevden uzaklaştırıldı.

14:55 -
Haberler Gündem
Son dakika… Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ görevinden uzaklaştırıldı

Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) eşi için özel kadro ilanı yayımlayan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ görevden uzaklaştırıldı.

YÖK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

* Yükseköğretim Genel Kurulunun 10.08.2020 tarihli toplantısında, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ hakkında Yüksek Denetleme Kurulu’nun raporu görüşülmüş ve Prof. Dr. Bağ görevinden uzaklaştırılmıştır.

FOTO: SÖZCÜ

NE OLMUŞTU?

Eşini daha önce ilk olarak İslami Bilimler Enstitüsü'ne sekreter olarak atamasıyla, ardından da Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne bilgisayar işletmeni olarak görevlendirmesiyle gündeme gelen Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ, eşi için ‘adrese teslim’ ilan açmıştı.

Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) Pamukkale Üniversitesi Rektörü Bağ hakkında soruşturma başlatmıştı…

İLGİLİ HABERAdrese teslim kadroAdrese teslim kadro

 

İLGİLİ HABERYetenekli Bay Bağ!Yetenekli Bay Bağ!
Pamukkale Üniversitesi son dakika YÖK
Son güncelleme: 16:13 10.08.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more