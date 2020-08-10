Son dakika… Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ görevinden uzaklaştırıldı

Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) eşi için özel kadro ilanı yayımlayan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ görevden uzaklaştırıldı.

YÖK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

* Yükseköğretim Genel Kurulunun 10.08.2020 tarihli toplantısında, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ hakkında Yüksek Denetleme Kurulu’nun raporu görüşülmüş ve Prof. Dr. Bağ görevinden uzaklaştırılmıştır.

NE OLMUŞTU?

Eşini daha önce ilk olarak İslami Bilimler Enstitüsü'ne sekreter olarak atamasıyla, ardından da Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne bilgisayar işletmeni olarak görevlendirmesiyle gündeme gelen Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ, eşi için ‘adrese teslim’ ilan açmıştı.

Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) Pamukkale Üniversitesi Rektörü Bağ hakkında soruşturma başlatmıştı…

İLGİLİ HABER Adrese teslim kadro