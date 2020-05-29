Son dakika… Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı

İstanbul’da inşa edilen iki salgın hastanesinden biri olan, Sancaktepe’deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete giriyor. Yaklaşık 45 günde tamamlanan hastanenin yapımında dört bin kişi çalıştı. Hastane Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın katılımıyla açılıyor. Açılışta konuşan Bakan Koca, şunları söyledi:

KOCA: PATOLOJİ BİLİMİNİN ÖNEMİNİ ANLATTI

* Bu başarı sağlığa yapılan yatırımın önemini gösterdi. Sayın Feriha Öz sadece yaşarken değil ölümüyle de patoloji biliminin önemini bizlere anlattı. Onun hatırasını yaşatmasını diliyorum bu projenin. Buralarda görev alacak arkadaşlarımın hocalarının adına layık bir anlayışla hizmet bayrağını taşıyacağına şüphe duymuyorum. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

Bakan Koca’dan sonra kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bizler ülkemize hizmet eden isimleri unutmayız. İşte vefamızı buralarda onların isimlerini yaşatarak gösteriyoruz” diyerek, şunları söyledi:

ERDOĞAN: 190’DAN FAZLA ÜLKEDEN TALEP GELDİ

* Sağlıkta sağlık turizmini hedefliyoruz ve bunu başaracağız. Teknolojinin en üst düzey olanlarını biz buralarda konumlandırdık. Geçtiğimiz yıl 750 bine yaklaşan yabancı hasta sayısı önümüzdeki yıllarda katlanarak artacak. 190’dan fazla ülkeden talep geldi. Biz bunların 90’dan fazlasına yardım gönderdik.

GENEL SAĞLIK SİSTEMİNİN ÖNEMİNİ GÖRDÜK

* Genel sağlık sistemini ülkemizde kurmuş olmanın önemini salgın döneminde daha net gördük. Genel sağlık sigortasıyla vatandaşlarımız herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Özel sağlık kuruluşlarından hizmet almak isteyenler de oldukça makul bir rakam ödeyerek bu imkandan yararlanıyor. Diğer ülkelerin hiçbirinde böyle bir sistem yok. Dünyanın dört bir yanından heyetler bu sistemi incelemek için geliyor.

HER ODA YOĞUN BAKIMA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİYOR

Hastaneye corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Feriha Öz’ün ismi verildi. 125 bin metrekare alana kurulan hastane 75 bin metrekarelik kapalı alanda hizmet verecek. 1008 yatak kapasitesiyle sağlık sistemine önemli katkılar sunacak hastanede istenildiğinde her oda yoğun bakıma da dönüştürülebilecek.

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