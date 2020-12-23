Son dakika… Prof. Orhan Kural corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Prof. Orhan Kural, corona virüsü nedeniyle 28 Kasım'da kaldırıldığı İstanbul&#8217;daki Prof. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde tedavi görüyordu. 9 Aralık'tan beri yoğun bakımda olan 70 yaşındaki Kural&#8217;ın bu sabah hayatını kaybettiği açıklandı.. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6179277}, 'https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-prof-orhan-kural-corona-virus-nedeniyle-hayatini-kaybetti-6179277');aip2('newsArticle', {"identifier":6179277,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-prof-orhan-kural-corona-virus-nedeniyle-hayatini-kaybetti-6179277/","headline":"Son dakika&#8230; Prof. Orhan Kural corona viru00fcs nedeniyle hayatu0131nu0131 kaybetti","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Corona","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/12/23/iecrop/depophotos_15768727_16_9_1608705301-880x495.jpg","author":"Tau015fku0131n Su","datePublished":"2020-12-23 09:27:01","dateModified":"2020-12-23 09:39:20","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":283}, 'https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-prof-orhan-kural-corona-virus-nedeniyle-hayatini-kaybetti-6179277/');