Son dakika… Prof. Orhan Kural corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Prof. Orhan Kural, corona virüsü nedeniyle 28 Kasım'da kaldırıldığı İstanbul’daki Prof. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde tedavi görüyordu. 9 Aralık'tan beri yoğun bakımda olan 70 yaşındaki Kural’ın bu sabah hayatını kaybettiği açıklandı.