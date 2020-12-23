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Son dakika… Prof. Orhan Kural corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Prof. Orhan Kural corona virüsüne yenik düştü. 70 yaşındaki Orhan Kural, 28 Kasım'dan beri tedavi görüyordu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:39, 23/12/2020
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Son dakika… Prof. Orhan Kural corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Prof. Orhan Kural, corona virüsü nedeniyle 28 Kasım'da kaldırıldığı İstanbul’daki Prof. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde tedavi görüyordu. 9 Aralık'tan beri yoğun bakımda olan 70 yaşındaki Kural’ın bu sabah hayatını kaybettiği açıklandı.

Corona son dakika
Yayınlanma Tarihi:09:27,