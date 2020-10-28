Son dakika… Sağlık Bakanı Koca ve Ateş Kara’dan grip aşısı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, grip aşısıyla ilgili şöyle konuştu:

* Grip aşısı konusu son dönem çok işlenen konu oldu. Grip aşısı bir sonraki yılın aşısı bir yıl önceden sipariş edilir. Dünyada aşı arzı yüzde 20 oranında arttı. Yani herkesin aşı yaptırma imkanı zaten mümkün olamaz. Çünkü dünyada artış yüzde 20’yi geçmedi.

* Biz de 1 milyon 350 bin geçen yıldan biraz daha fazla olmak üzere sipariş verdik. Bazı ülkelerin daha yüksek dozda aşı temin ettiği söylenir. Mesela Almanya 26 milyon, İngiltere 30 milyon temin etti bu yıl. Geçen yıl İngiltere 25 milyon temin etmişti.

* Biz geçen yıllarda serbest eczanelerden ücretli grip aşısı temin etme imkanı olmasına rağmen tüketilen aşımız 1 milyonun üzerindeydi. Bunu yüksek oranlı temin etme şansımız zaten yok.

* Biz 2. 2 milyonu temin ettik. Şimdi 3 milyonun üzerinde temin etme çabası üzerindeyiz. Geçen yılın 2-2,5 katı kadar. Eczacılar Birliği ile ilgili söylediğiniz, ortada olmayan aşının olduğu ifade edildi. Ortada bir aşı yoktu. O aşıyı almak için birçok çaba sarfettik.

* Daha detaylı söylemek istediklerim var, söylemek istemiyorum. Ruhsatlı olan aşıyı herkes getirebilir. Ruhsatsız aşıyı halk sağlığı alabilir. Ortada olmayan, x firmada var denilen bir aşıyı pazarlamasınlar. Aşıyı elde etmek için de ilk günden itibaren yoğun çaba içinde olduğunu bütün vatandaşımız bilsin, emin olun parasına da bakmıyoruz.

* Kimlere aşı yapılacağı konusuyla ilgili Ateş hocam bilgiyi vermiş olsun. Kimlere öncelikle aşı yapılması gerektiğinin tespiti şu elimdeki raporda var. Buna göre işlendi. Hatta buna ilave olarak bütün diyaliz uygulaması olan vatandaşımız artık romatoloji ilaç alan kişiler dahil olmak üzere bu listeye ayrıca ilaveler yapıldı.

ATEŞ KARA: ÇOK ÇOK YÜKSEK RİSKLİLER İLK ETAPTA BELİRLENDİ

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, grip aşısıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

* Grip aşısının üretimi Eylül-Ekim ayında planlanır. Ondan sonrasında da Aralık-Ocak ayında Dünya Sağlık Örgütü ve ABD’nin ağırlıklı olarak belirler. Türkiye’nin içinde olduğu örnek ülkelerden referans gider. Ocak ayı gibi olmuyorsa Şubat ayında firmalara teslim edilir. Üretim ancak Mart ayında başlar.

* Geçen sene Eylül-Ekim’de planlamalar yapılırken ortalama kullanımı alınırdı. Türkiye’nin ortalaması 1 milyon doz civarındaydı. Türkiye’nin planlaması 1 milyon 200 bin doz civarındaydı. Aşının üretimi de ancak bu sene Eylül ayında dağıtıldı. Her ülkeye kendi istediği kapasitenin belli kısmı, belki dönemler halinde geliyor.

* Türkiye’ye ilk gelen 300-320 bin miktarında geldiği söylenmişti. İlk gelen partide 380 bin doza kadar arttırma şansı oldu. Hastalığın karşılaşma riski, ağır geçirme ihtimali, kayıp olma ihtimali. Çok çok yüksek riskliler ilk etapta belirlendi. Bir basamak sonra yeni dozlar geldikçe yüksek risklere doğru gidecek.

* Mesela gebeler bir sonraki dönem içerisinde. Türkiye’de gribin aktivitesi asıl yoğunluğu Aralık ayında olduğu için bizim şansımız var. Yaş birinci faktör, kalp hastalığı olabilir ama tek başına kalp hastalığı mı, yoksa kalp hastalığı ile beraber böbrek hastalığı var mıdır?

* Mesela şeker hastalığı, sinir sistemi gibi, değerlendirmeler böyle olabildi. Biraz sonraki basamak bir aşağıya doğru. Aşılar geldikçe aşağı doğru inecek. Öncelikle sizinen hassas olanınızı korumanız gerekiyor.

“ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞLAMIŞ OLACAĞIZ”

Ateş Kara’nın ardından Bakan Koca, ilk etapta sağlık çalışanlarına aşının uygulacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

* Özellikle sağlık çalışanlarımızdan, önümüzdeki hafta başlamış olacağız. Tanımlanan maddeler için olan kişiler ayrıca şu dönemde aşılanmış oluyor. Önümüzdeki gelen parti ile birlikte sağlık çalışanlarımız ve 26. haftadan sonra gebeleri aşılamış olacağız.

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