Son dakika… Sağlık Bakanı Koca, Türkiye’deki ilk Corona virüsü vakasını duyurdu!

Dünyayı kasıp kavuran Corona virüsünün Türkiye’de ilk kez görüldüğü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından doğrulandı.

Bakan Koca’nın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

* Süreçte büyük bir başarı gösterdik. Komşular gerekli tedbirleri almadılar.

* Dünya ile ilişkimizi kesseydik şu an karşınızda olmazdım.

* Size üzücü haberi bildirmek istiyorum. Bir vatandaşımızın Corona virüsü testi pozitif çıktı.

* Corona virüsü hastamız erkek. Genel durumu iyi. Akrabaları gözetim altına alındı. Hastamızın Avrupa geçmişi var.

* Yayılmayı önleyici tedbirler alınmıştır. Yurt dışına zorunlu olmadıkça çıkmayalım. Yurt dışından gelen vatandaşlarımız 14 gün kuralına uymalıdır.

* Bir veya birkaç vaka salgın olarak görülmemelidir. Karantinaya alınmış bir hasta tüm toplumu tehdit edemez.

* Yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda düzene sokmaktır.

* Ben şeffaf bir şekilde bugüne kadar bu süreci götürmeye çalıştım. Ve bugün bu saatte açıkladım, yarın sabah da açıklayabilirdim.

* Özellikle altını çizerek ifade ettiğim bir şey oldu, hasta mahremiyeti. Ve bu dönemde bir ili, bir bölgeyi veya bir hastaneyi gündemde tutmanın doğru olmadığına inanıyorum.

* Ben bu kadar net size ifade ediyorum. Zaten bununla ilgili bilgiler, uluslararası boyutuyla bildirilmiş olacak. Bunu da anlayışla karşılayın.

AYRINTILAR GELİYOR…