Son dakika… Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni vakalarımız var

Bakan Koca, sosyal medyadaki sahte içeriklerle ilgili uyarıda bulunurken vatandaşlara panik yapılmaması uyarısında bulundu.

Dünyadaki tablonun salgın tablosu olduğunu söyleyen Koca, Türkiye’nin şanslı durumda olduğunu belirtti.

Laboratuvar sayısının 6’dan 16’ya çıkartılacağını belirten Bakan Koca, testlerin ise bütün illere gönderileceğini belirtti.

5 binin üzerindeki umreden gelenlerin gözetim altında tutulduğunu belirten Bakan Koca, 7 ya da 8. gün bu kişilere yeniden tarama yapılacağını belirtti.

Bakan Koca toplamda yasaklı ülke sayısının 20’ye yükseltildiğini belirtti.

YENİ VAKALAR VAR

Koca yeni testler sonucunda pozitif çıkan vakalar olduğunu açıkladı.

Yeni vakalarla birlikte toplam sayının akşam açıklanacağını belirten Bakan Koca, can kaybının yaşanmadığını ancak bunun hiç yaşanmayacağı anlamına gelmediğini ifade etti.

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