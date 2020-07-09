Son dakika! Sakarya’da patlama… Yaralılar var

Sakarya&#8217;nın Taşkısığı bölgesinde bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamada iddialara göre 5 asker ve bir vatandaş yaralandı.. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-sakaryada-patlama-yaralilar-var-5920886","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-sakaryada-patlama-yaralilar-var-5920886","pageType":"yazi","pageIdentifier":5920886,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika! Sakarya&#8217;da patlama&#8230; Yaralu0131lar var"});aip('newsArticle', {"identifier":5920886,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-sakaryada-patlama-yaralilar-var-5920886/","headline":"Son dakika! Sakarya&#8217;da patlama&#8230; Yaralu0131lar var","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["asker","patlama","Sakarya","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Hazar u015eahsuvar","dateCreated":"2020-07-09 11:53:01","datePublished":"2020-07-09 11:53:01","dateModified":"2020-07-09 11:56:51","info":"{"seo_news":"false"}"});