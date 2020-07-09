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Son dakika! Sakarya’da patlama… Yaralılar var

Sakarya'da Taşkısığı bölgesinde bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Erhan KAYTANBAY
11:53 -
Haberler Gündem
Son dakika! Sakarya’da patlama… Yaralılar var

Sakarya’nın Taşkısığı bölgesinde bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamada iddialara göre 5 asker ve bir vatandaş yaralandı.

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Son güncelleme: 11:56 09.07.2020
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