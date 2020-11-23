Son dakika… Soylu: Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da düzenlenen Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. 1 Ocak-22 Kasım 2020 tarihleri arasında 234 kadının cinayete kurban gittiğini açıklayan Soylu, şunları söyledi:

– 2020'nin ilk altı ayında cinayete kurban giden kadınların, yüzde 90'ı daha öncesinde kolluk birimlerimize başvurusunun olmadığı ortaya çıktı. Çok yanlış bilgilendirmelerle karşı karşıya kaldığımızı ifade etmek istiyorum.

– Neredeyse 500 bine yakın kolluk görevlimiz var. Türkiye'nin her yanına uzanan bir teşkilatımız söz konusu. 6284 (Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun) çerçevesine giren bu konudaki tüm olayları anı anına takip edebilme kapasitesine sahibiz.

RAKAMLARI NEDEN YANLIŞ VERELİM

– Her sabah bu rakamları alıyoruz. Azaltabiliyor muyuz, nerede eksiğimiz var… Hepimiz üzerine düşeni yapıyoruz. Bu nasıl böyle olur diye neredeyse kıyameti koparıyoruz.

– Biz neden bu rakamları yanlış verelim? Arttığı zaman arttı diyoruz, rakamları veriyoruz, alarm zillerini çalıyoruz. Azalınca arkadaşlarımızı motive ediyoruz. Tüm kadın cinayetlerini biz yapıyormuşuz gibi bizi suçlayanlar bu konuda acaba ne yapıyor? Sadece suçlamak. Siyasal şiddetin yanında acaba ne yapıyorlar?

YÜZDE 24 AZALMA VAR AMA…

– 2016’da 304, 2019’da 336. Bu yıl 20 Kasım itibariyle 234 kadına yönelik şiddet kapsamındaki cinayetlerde kadınlar hayatını kaybetmiştir. Geçen yılın ilk 10 ayında 308’di, bu yıl 234. Yüzde 24 azalma var ama bizim için bir bile fazla.

NEYİ TATMİN EDİYORSUN?

– Erkeklere sesleniyorum. Kendinize gelin yahu. Fiziksel olarak güçlü olabilirsiniz. Böyle bir ayıp olur mu? Neyi tatmin ediyorsun? Neyi ortaya koyuyorsun? Neyini sağlıyorsun? Hangi duygunu yüceltiyorsun? Ayıptır. İşin kanuni boyutu ayrıdır ama bizim toplumumuzda çocukluğumuzdan beri analarımızın söylediği söz vardır. Ayıptır bir daha yapma.